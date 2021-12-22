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فورمولا 1 أخبار

فيراري تُفصح عن موعد إطلاقِ سيارتها لموسم 2022

من قبل:
, محرر

تخطط فيراري للكشف عن سيارتها الجديدة لموسم 2022 في الفورمولا واحد، منتصف شهر فبراير/شباط المقبل، مباشرة قبل بداية التجارب الشتوية في برشلونة.

فيراري تُفصح عن موعد إطلاقِ سيارتها لموسم 2022

ستشهد الفورمولا واحد اعتماد حزمة قوانين ثورية للموسم المقبل تحملُ تغييرات كبيرة بهدف تقريب مستويات المنافسة عبر تسهيل القدرة على التجاوز ولحاق السيارات ببعضها البعض.

وستدخل فيراري الموسم المقبل لتبنيَ على تحسن الأداء الملموس الذي قدمته في 2021، مقارنة بموسم 2020 الذي كان الأسوأ في تاريخ الحصان الجامح منذ أربعين عاماً.

وضمن معرض كلامه على هامش الحدث الإعلامي قبل عطلة الأعياد، شارك ماتيا بينوتو مدير الفريق بعض تفاصيل سيارة العام المقبل.

فقال: "سيتم تقديم السيارة منتصف شهر فبراير. لم نحدد التاريخ تماماً بعد. ما بين 16 و18. حيث سنقرره بالضبط خلال الأسابيع المقبلة".

شارل لوكلير، سيارة فيراري معدلة خلال العمل على تطوير سيارة 2022

شارل لوكلير، سيارة فيراري معدلة خلال العمل على تطوير سيارة 2022

تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، أوضح بينوتو أنه لم يتم تقرير اسم السيارة الجديدة بعد، لكنه متشجع من كيفية سير الأمور "وفق المخطط" لناحية عملية التطوير.

فقال: "نعلم أنه لا يوجد معيارٌ للمقارنة بعد مع المنافسين. وهذا هو التحدي الأصعب، ألا يكون لدينا معيارٌ نقارن به. لكن من المهم بالنسبة لي تحقيق الأهداف الموضوعة ضمن خطتنا".

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وتابع: "نعلم أن التغيير في القوانين يمثل فرصة كبيرة، وهذا هو الحال بالنسبة لنا فعلاً".

واختتم: "تم اعتماد سقف النفقات في 2021، والذي سيكون أكثر صرامة الموسم المقبل، وهذا تحد كبير آخر. لكن لا بد من القول بأن الفريق مستعد جيداً".

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