فورمولا 1 التجارب الشتوية الثانية في البحرين

فيراري تفاجئ بادوك الفورمولا 1 في البحرين بجناح جديد خلف عادم سيارة "إس.إف26"

ظهرت سيارة "إس.إف26" وهي تضم رفرفًا يُعرف باسم "إف.تي.إم" يستفيد من تدفق غازات العادم، وهو يعمل الآن أيضًا على السرعات المنخفضة لاستعادة الطاقة.

منشور:
جنيح العادم على سيارة فيراري "اس.اف-26" في تجارب البحرين الثانية

جنيح العادم على سيارة فيراري "اس.اف-26" في تجارب البحرين الثانية

الصورة من قبل: صور ايه جي

فاجأت فيراري بادوك الفورمولا 1 عندما قدمت عنصرًا جديدًا تمامًا في الانسيابية مع بداية تجارب ما قبل موسم 2026 الثانية في البحرين اليوم الأربعاء.

ظهر جناح صغير أمام أنبوب العادم في سيارة "إس.إف26"، ما لفت انتباه بقية الفرق فورًا، حيث خرج شارل لوكلير إلى حلبة الصخير قبل أن يتولى لويس هاميلتون القيادة في فترة ما بعد الظهر.

هذا ويُسمح للفرق بوضع قطع انسيابية في تلك المنطقة من السيارة بشرط ألا تتجاوز 60 ملم من المحور، وعادةً لا يسمح هذا القيد بامتداد الجهاز إلى ما بعد نهاية العادم.

اقرأ أيضاً:

لكن مهندسي فيراري تمكنوا من تجاوز المشكلة عبر نقل الديفرينشال إلى أقصى الخلف، مستفيدين من المساحة أسفل البنية القابلة للتشوه. وبشكل عام، صُممت هذه المنطقة بالكامل منذ البداية مع إدخال هذا الحل الجديد المعروف داخل مرآب سكوديريا باسم "إف.تي.إم".

وتأتي مزايا هذا الحل أيضًا من طبيعة استخدام وحدات طاقة 2026، إذ إن الحاجة إلى شحن البطارية أجبرت مصنعي المحركات على استخدام محرك الاحتراق الداخلي كمولد كهرباء، ما يتطلب إبقاء محرك "في6" عند دورات مرتفعة وبالتالي احتراقًا مستمرًا ينتج غازات عادم حتى في المنعطفات المتوسطة والبطيئة.

وإذا أكد هذا الحل الفوائد المتوقعة، فلن يكون بإمكان المنافسين تقليده دون إعادة تصميم الجزء الخلفي من السيارة بالكامل.

شارك أو احفظ هذه القصّة

