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فيراري تفاجأت بسرعة راسل التي أفسدت استراتيجيتها في تصفيات النمسا

يرى ثنائي فيراري كارلوس ساينز وشارل لوكلير أنّ الوتيرة التي أظهرها جورج راسل قد أفسدت استراتيجية الصانع الإيطالي في التأهّل على إطارات ميديوم لجائزة النمسا الكبرى في الفورمولا واحد.

فيراري تفاجأت بسرعة راسل التي أفسدت استراتيجيتها في تصفيات النمسا

حرص الفريق الإيطالي بشدة على ألّا يُلزَم بالانطلاق على إطارات سوفت في سباق اليوم الأحد، ليركّز سائقاه جهودهما على اعتماد إطارات ميديوم في القسم الثاني من التصفيات.

وقد أكمل الثنائي الحصة في المركزين الـ 11 والـ 12، إذ تواجد ساينز أمام لوكلير، وعليه لم يتمكنا من العبور إلى القسم الحاسم من التصفيات.

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في هذه الأثناء، أكمل راسل - الذي اتّبع ذات الاستراتيجية باعتماد إطارات ميديوم على سيارته ويليامز - القسم الثاني في المركز العاشر بفارق 0.006 ثانية فقط أمام ساينز.

حيث اعترف سائقا فيراري بأن الفريق لم يتوقّع أن يكون راسل بهذه السرعة، وأنه لولا ذلك كان ساينز على الأقل ليعبر إلى القسم الأخير.

"الانطلاق على إطارات سوفت في الغد كان الأمر الذي رغبنا بتفاديه بكل تأكيد" قال لوكلير لموقعنا "موتورسبورت.كوم" عقب التصفيات.

وأضاف: "لذلك اعتمدنا إطارات ميديوم، ولم يفلح الأمر. أشعر بخيبة أمل بعض الشيء كوننا تفاجأنا برؤية سيارة ويليامز أمامنا اليوم. الأمر المثالي كان ليكون أن نعبر إلى القسم الأخير على إطارات ميديوم، لكننا لم ننجح في ذلك".

من جهته، اعترف ساينز بأن فريقه قد خاطر بعدم العبور إلى القسم الثالث عبر اختيار الإطار الأبطأ.

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فقال: "كنا نعلم ذلك، لكننا فضّلنا التواجد في المركز الـ 11 على إطارات ميديوم عن التواجد في المركز الخامس على إطارات سوفت، وتلك كانت الأولوية الأولى".

وتابع: "آثرنا فعل ذلك. وفي الواقع لقد خسرت بطاقة العبور بفارق 6 أجزاء بالألف من الثانية فقط، ومع إطارات ميديوم. أثق أن بمقدورنا تعويض ذلك".

وأكمل: "راسل تفوق عليّ في التصفيات الأسبوع الماضي، وعليه فإن ويليامز تتمتع بالسرعة والوتيرة، إنه يقوم بعمل جيّد للغاية وأهنئه على ذلك".

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