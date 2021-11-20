فيراري تغيّر هيكل سيارة لوكلير بعد تعرّضه لشرخ خلال تصفيات قطر

عانى لوكلير من تأدية ضعيفة غير معتادة على حلبة لوسيل الدولية، حيث لم يحقق مركزًا أفضل من الـ 13 في القسم الثاني للتصفيات، بينما تقدّم زميله كارلوس ساينز إلى مركز الانطلاق السابع لسباق الجائزة الكبرى في الغد.

وعقب خروجه من القسم الثاني، انتابت لوكلير حيرة كبيرة حيال سبب معاناته اليوم، حيث قال بأنه "متحيّر جدًا" بالفارق بينه وبين العشرة الأوائل، حيث افترض بأن هنالك "مشكلة كبيرة كونه لا يجد تفسيرًا لذلك التراجع".

وقد تمّ تأكيد شكوك لوكلير بالفعل بعدما اكتشفت فيراري شرخًا على هيكل سيارته "اس.اف21".

وقال الفريق في بيان بهذا الشأن: "بعد فحص سيارة لوكلير، وجدنا شرخًا على الهيكل، على الأرجح جاء نتيجة الصعود على الحفف الجانبية في الطلعة الأولى من القسم الأول. والآن يجب أن يتم تغييره".

وتعتقد فيراري أنه ما يزال بوسع لوكلير بدء السباق من المركز الـ 13، حيث أضافت: "إذا تم الانتهاء من كل العمل ضمن حدود الوقت المسموح في القوانين، عندها سينطلق شارل من المركز الذي تأهّل عليه".

وبالرُغم من مركز انطلاقه المتأخّر على حلبة يصعُب التجاوز عليها، لكنّ لوكلير متفائل بحرية اختياره للإطارات التي قد تمنحه بعض الفرص للتقدم في الترتيب وتسجيل النقاط.

فقال: "أعتقد بأن كل شيء ممكن. ستكون لدينا حرية اختيار الإطارات، لذلك آمُل أن يكون بمقدورنا الاستفادة من ذلك".

جديرٌ بالذكر أنّ إطارات ميديوم هي التركيبة المفضّلة لانطلاقة السباق، لكن وبسبب تراجع أفضليتها على صعيد الوتيرة بالمقارنة مع تركيبة سوفت، فإنّ فقط ساينز، سائقي مرسيدس وماكس فيرشتابن سائق ريد بُل هم من تمكنوا فقط من العبور إلى القسم الثالث على متنها.