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فيراري تغيّر موقفها وتؤيد مقترح تجميد تطوير المحركات في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

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فيراري تغيّر موقفها وتؤيد مقترح تجميد تطوير المحركات في الفورمولا واحد بدءًا من 2022

عدلت فيراري عن رفضها وباتت مؤيدة الآن لخطوة تجميد تطوير المحركات في الفورمولا واحد بدءًا من موسم 2022، وذلك بعد الموافقة على تقديم موعد اعتماد قوانين وحدة الطاقة الجديدة إلى 2025.

خاضت الفورمولا واحد نقاشات خلال الأسابيع الأخيرة حول إمكانية اعتماد تجميدٍ على تطوير المحركات بعد الموسم المُقبل، وذلك بعد إعلان هوندا مغادرتها لساحة البطولة مع نهاية 2021.

وتسعى ريد بُل وألفا تاوري اللتان تتزودان بمحركات هوندا إلى مواصلة استخدام وحدات طاقة الصانع الياباني لما بعد موسم 2021، وذلك عبر الاستحواذ على الملكية الفكرية والحقوق لمشروع هوندا، لكنّ العلامة النمساوية شددت على أنّها لن تكون قادرة على تمويل تطويرٍ مستقبليٍ لهذه المحركات، وعليه تقدمت بطلب تجميد تطويرها.

وبالرُغم من أنّ مرسيدس دومًا ما كانت مؤيدة لذلك المقترح، لكنّ كلا من فيراري ورينو سبق وصرّحتا بعدم دعمهما لخطوة كهذه، حيث قال لويس كاميليري المدير التنفيذي لفيراري بأنّ مثل هذا المقترح يعدّ "مخالفًا لروح وجوهر الفورمولا واحد".

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لكنّ فيراري غيّرت موقفها الآن بعد المحادثات الأخيرة مع الفورمولا واحد، فيا ومصنّعي المحركات الآخرين.

حيث أكّد ماتيا بينوتو مدير الفريق اليوم الجمعة على هامش جائزة البحرين الكبرى أنّ فيراري ستدعم الآن خطوة تجميد تطوير المحركات، بعدما وافقت كذلك على أنّ الجيل التالي من وحدات طاقة الفورمولا واحد سيتم تقديمه أبكر بعام مما كان مخططًا، ليكون في 2025 بدلًا من 2026.

فقال عند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إذا ما تغيّر موقف فيراري تجاه تلك المسألة: "أعتقد بأنّ ما قلناه هو أنّ هنالك بالفعل قوانين قد تسمح لريد بُل بإيجاد حل، حيث ربما يحصلون على محركات من مصنع آخر، لا شك في ذلك"

وأضاف: " نتفهم كذلك نيتهم بمواصلة استخدام محرك هوندا للمستقبل. فقد حظينا باجتماعات في الأيام الماضية مع الفورمولا واحد وفيا، حيث أعتقد بأنّنا كفيراري، نتقّهم الوضع. كما أنّنا ندعم أن نكون على دراية بتلك الخطوة قبلها بموسم، عام كامل، كون ذلك سيعني أيضاً توقّع اعتماد قوانين المحركات الجديدة في 2025".

وتابع: "معرفة وتفهّم الوضع لا يُعدّ المرة الأولى التي تتصرف فيها فيراري بمسؤولية من تلك الناحية".

واختتم: "لذلك سندعم خطوة تجميد تطوير المحركات من خلال معرفتنا بتقديم موعد اعتماد الجيل التالي من المحركات بعام واحد".

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