فيراري تُغيّر محرّك ساينز بعد توقّفه في أستراليا

عانى الإسباني من عطلة نهاية أسبوع قاسية في أستراليا بسبب سلسلة من المشاكل، حيث تسبّبت في إحباطه لدرجة أدّت إلى انزلاقه وخروجه عن المسار أثناء محاولته تجاوز ميك شوماخر سائق هاس وذلك على إثر انطلاقته الضعيفة في السباق بسبب عدم تجهيز مقوده البديل بإعدادات خرائط عزم الدوران الصحيحة.

واختارت فيراري منح ساينز وحدة طاقة جديدة لسباق إيمولا كإجراء وقائي نتيجة تأثير خروجه في أستراليا وضيق الوقت بين حصّة التجارب الحرّة الأولى والتصفيات اليوم الجمعة ضمن عطلة نهاية الأسبوع بصيغة السباق القصير.

وقال الفريق: "تمّ تغيير محرّك كارلوس كإجراء وقائي على إثر انسحابه في أستراليا كوننا لا نريد المجازفة مطلقًا في عطلة نهاية الأسبوع بصيغة السباق القصير".

وكان ساينز قد أشار أمسٍ الخميس إلى أنّ خطأه في سباق أستراليا جاء نتيجة "إحباطه" حيال المشاكل المتعدّدة التي واجهها، وذلك بعد أن خسر فرصة المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل بسبب ضياع لفّته الأولى السريعة في القسم الثالث نتيجة حادث فرناندو ألونسو، وكذلك خسارته للكثير من الوقت في بقيّة الحصّة بسبب مشكلة في أداة تشغيل سيارته.

وقال الإسباني: "إحدى نقاط قوّتي كسائقٍ هي الحفاظ على هدوئي في ذلك النوع من الظروف. لكنّني افتقرت للهدوء هذه المرّة للتفاعل بشكلٍ مناسب مع مشكلة حدثت حينها".

وأكمل: "لم تكن عطلة نهاية أسبوع رائع لأنّ الكثير من الأشياء حدثت، أعني الكثير من العوامل الخارجيّة، لكنّني لم أتمتّع بأفضل ردّة فعلٍ على ذلك في ذات الوقت".

وأردف: "أن تشعر فجأة أنّك ضمن المعركة على قطب الانطلاق الأوّل وكنت أقود بشكلٍ جيّد طوال عطلة نهاية الأسبوع وتصدّرت بعض حصص التجارب الحرّة، فقد كان من الصعب الاستجابة بشكلٍ مناسب".

واختتم بالقول: "بدأت المشاكل الخارجيّة بالحدوث فجأة وربّما تسبّب ذلك في بعض الإحباط من جانبي".

كما أعلنت ألبين قبيل التجارب الحرّة في إيمولا أنّها ستنقل إستيبان أوكون إلى وحدة طاقة جديدة نهاية هذا الأسبوع.

وقال الفريق: "قام الفريق بتركيب وحدة طاقة جديدة على سيارة أوكون نهاية هذا الأسبوع كإجراء وقائي. ستكون هذه الوحدة الثانية، لذا لن يتلقى أيّ عقوبة".