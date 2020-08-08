فيراري تُغير محركَي سيارتَيها بعد المشكلة التي واجهت فيتيل

اضطر فيتيل لركن سيارته إلى جانب المسار قبيل نهاية التجارب الحرة الثانية يوم أمس الجمعة، وذلك بسبب مشكلة في محركه تسببت بخسارته لكامل الطاقة، مع تسرب للسوائل من أسفل السيارة.

وأكدت فيراري بعد المشكلة أنها ستستبدل وحدة الطاقة لسيارة فيتيل، وأرسلت الوحدة المعطوبة إلى مارانيللو لإجراء المزيد من الفحوصات.

وجاء التأكيد الرسمي لتلك التغييرات من قبل "فيا" صباح اليوم السبت بعد فترة قصيرة على بداية التجارب الحرة الثالثة في سيلفرستون، حيث استعمل فيتيل محركاً جديداً، شاحناً توربينياً جديداً ووحدة استعادة طاقة حرارية جديدة.

لكن فيراري أدخلت تلك التعديلات كذلك على سيارة شارل لوكلير كإجراء وقائي.

ويعتبر هذا ثاني تغيير لكل من مكونات محركي فيتيل ولوكلير هذا الموسم، بينما سيواصلا استعمال نفس وحدتي استعادة الطاقة الحركية، ووحدتي التحكم الإلكترونيتين منذ بداية الموسم.

لذا لن يتلقى السائقان أية عقوبة على شبكة الانطلاق للسباق.

وتحدد قوانين "فيا" عدد مرات تبديل المكونات المسموح باثنين لكل مكوّن، لكن ذلك يتجه للتغيير مع إضافة المزيد من السباقات أكثر من الـ 13 الحالية.

وليست فيراري الفريق الوحيد الذي أجرى تعديلات على محركه قبل سباق سيلفرستون، حيث تلقى ماكس فيرشتابن وأليكسندر ألبون سائقي ريد بُل وحدتي طاقة جديدتين من هوندا، إضافة إلى سائقين آخرين تلقوا مكوّنات مختلفة لوحدات الطاقة.