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فيراري تغلق مصنعها في مارانيللو المتضمّن عمليات الفورمولا واحد بسبب كورونا

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فيراري تغلق مصنعها في مارانيللو المتضمّن عمليات الفورمولا واحد بسبب كورونا
15-03-2020

أغلقت فيراري مصنعها في مارانيللو - الذي يتضمّن عمليات الفورمولا واحد - إثر تفشّي وباء كورونا العالمي.

مع تفاقم الوضع في إيطاليا التي باتت الآن بؤرة وباء كورونا في أوروبا، فرضت الحكومة الإيطالية إغلاقًا صارمًا لكافة الأرجاء في محاولة للحد من تفشّي الوباء.

وفي حين تمّ السماح لبعض المشاريع التجارية باستمرار العمل، إلّا أنّ فيراري وجدت بأنّ قسمها لسيارات الطرقات غير قادر على الحفاظ على معدّل الإنتاج بسبب مشاكل سلاسل التوريد.

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وضمن بيانٍ أصدره الصانع الإيطالي، جاء فيه أنّ الإنتاج في مارانيللو ومودينا سيتوقّف على الفور حتّى 27 مارس/أذار، مع توقّف عمليات فريق الفورمولا واحد كذلك.

مع ذلك، ستتمكّن الطواقم من مواصلة العمل عن بُعد من منازلهم.

وتعقيبًا على ذلك قال لويس كاميليري المدير التنفيذي لفيراري: "في وقت كهذا، أتوجّه بامتناني أوّلًا وأخيرًا للعاملين في فيراري رجالًا ونساءً على التزامهم المذهل على مدار الأيام القليلة الماضية، وما أظهروه من شغف وإخلاص يعبّر عن علامتنا".

وأضاف: "سويًا مع مورّدينا اتخذنا ذلك القرار لاحترامنا لهم ولمنحهم راحة البال لهم ولعائلاتهم. عملاؤنا ومشجّعونا ضمن تفكيرنا كذلك في ذلك الوقت، بينما نتحضّر لبداية قوية من جديد".

جديرٌ بالذكر أنّه وبعد تأكيد إصابة أحد أفراد طاقم مكلارين بفيروس كورونا قُبيل جائزة أستراليا الكبرى التي تمّ إلغاؤها، فإنّ عددًا من الفرق من المعلوم بأنّهم طلبوا من طواقمهم التي كانت حاضرة في ملبورن أن يبقوا بعيدًا عن المصانع لـ 14 يومًا على الأقل من أجل ضمان عدم إصابتهم بالفيروس.

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