فيراري تعيّن مديراً رياضياً جديداً تزامناً مع خروج ميكيز

تم الإعلان في وقت سابق أن ميكيز سيحل بديلاً عن فرانز توست كمدير لفريق ألفا تاوري، والذي سيترك منصبه بنهاية الموسم الجاري.

كما ضمّ الفريق كذلك بيتر باير الذي كان يعمل سابقاً مع الاتحاد الدولي للسيارات "فيا"، بمنصب المدير التنفيذي.

وبعد إعلان الانتقال، واصل ميكيز عمله مع فيراري كمدير رياضي، حيث تفاوضت فيراري مع ريد بُل للوصول إلى تفاهم حول تفاصيل انتقاله من فيراري وموعد بدء عمله مع ألفا تاوري.

وأعلنت فيراري رسمياً أن ميكيز سيترك عمله بنهاية هذا الأسبوع.

حيث جاء في البيان: "وصلت فترة لورون ميكيز مع فيراري إلى نهايتها هذا الأسبوع. لن يتواجد مدير السباقات في بلجيكا حيث سيترك صفوف الحصان الجامح بعد 4 مواسم ونصف أحرز الفريق خلالها سبعة انتصارات".

وأكمل البيان: "الفريق بأكمله يقدم الشكر له على مساهمته الكبيرة خلال تلك السنوات".

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن ميكيز سيدخل فترة استراحة إلزامية حتى نهاية العام، ليبدأ عمله مع ألفا تاوري في الأول من يناير/كانون الثاني 2024.

وأوضحت فيراري أن دييغو أوفيرنو سيحلّ مكان ميكيز كمدير رياضي.