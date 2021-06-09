بعد استقالة لويس سي. كاميلليري شهر ديسمبر/كانون الأول لأسباب شخصية، استلم إيلكان رئيس فيراري، مهام المدير التنفيذي الداخلي.

وفي بيان أصدرته فيراري اليوم الأربعاء، أعلنت أن فينيا، صاحب الـ 52 عاماً، سينضم إلى الفريق بالمنصب الجديد بدءاً من 1 سبتمبر/أيلول المقبل.

ويشغل فينيا حالياً منصب رئيس "أس تي مايكروإلكترونيكس"، "ميمز" ومجموعة "سنسر"، كما أنه عضو في اللجنة التنفيذية للشركة.

حيث أشار البيان إلى "الخبرة المتميزة التي يمتلكها فينيا، طوال 26 عاماً من العمل في قلب صناعة أشباه الموصلات والتي تحوّل بشكل سريع من وجه صناعة السيارات"، ما سيساعد على "تسريع قدرة فيراري نحو الريادة في تطبيق تقنيات الجيل المقبل".

من جهته، قال إيلكان: "يسرنا الترجيب بانضمام بينديتو فينيا كمدير تنفيذي جديد لدى فيراري".

وأكمل: "إن معرفته وخبرته العميقتين في المجال التقني، تمثلان التوجه المطلوب نحو التغيير في صناعتنا، كما أن خبراته ومهاراته القيادية المشهودة ستعزز من قوة فيراري وشغفها المعروف بالأداء خلال الحقبة المثيرة التي تنتظرنا".

بالمقابل، قال فينيا: "يشرّفني الانضمام إلى فيراري بمركز المدير التنفيذي، يخامرني شعور بالحماسة والمسؤولية معاً".

وأضاف: "تخامرني الحماسة لمثل هذه الفرصة. مع حس عميق بالمسؤولية تجاه الإنجازات المذهلة للرجال والنساء العاملين في فيراري، تجاه جميع حاملي الأسهم التجارية للشركة وتجاه الجميع في أنحاء العالم الذين يحبون فيراري بشغف متميز".

يشار إلى أن فريق فيراري في الفورمولا واحد، يحتل حالياً المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين بفارق نقطتين فقط أمام مكلارين.