فيراري تعيّن سيرا القادم من مرسيدس كمدير تقنيّ جديد

عينت فيراري، لويك سيرا، مهندس مرسيدس السابق، بدور المدير التقني الجديد لقسم الهيكل.

وكانت فيراري قد بدأت المفاوضات مع سيرا خلال الفترة الصيفية من العام الماضي، لكن بسبب فترة الاستراحة الإلزامية، لم يبدأ سيرا العمل مع في مارانيللو.

وحين سينضم للفريق في الأول من أكتوبر، سيصبح الفرنسي المدير التقني الجديد لقسم الهيكل في فيراري، بديلاً عن كارديلي.

لويك سيرا، رئيس قسم هندسة أداء الهيكل في فيراري، جيروم دامبروسيو، نائب رئيس فريق فيراري الصورة من قبل: فيراري

وضمن بيان صحفي أصدرته فيراري، تم تأكيد الخبر، حيث جاء فيه: "ضمن دوره الجديد، سيقدم سيرا تقاريره إلى مدير الفريق، فريدريك فاسور، وسيكون مسؤولاً عن الأقسام التالية: هندسة الهيكل برئاسة فابيو مونتيتشي، أداء المركبة برئاسة ماركو أدورنو، الانسيابية برئاسة دييغو توندي، هندسة المسار برئاسة ماتيو تونينالي، قسم عمليات الهيكل برئاسة دييغو لوفيرنو الذي يواصل عمله كمدير رياضي".

يشار أنه ورغم التكهنات السابقة بانضمام عبقري التصميم آدريان نيوي إلى فيراري، لكنه سينضم إلى أستون مارتن وسيتم الإعلان الرسمي عن ذلك قريباً.