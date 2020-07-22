فيراري تعيد هيكلة قسمها التقني بعد البداية المتعثّرة في 2020

يُمكن القول بأنّ فيراري قد تراجعت إلى مستوى فرق الوسط في بداية هذا الموسم، وذلك بعدما عانى الفريق من خسارة كبيرة لأفضليته على المقاطع المستقيمة خلال الفترة الشتوية.

ويحتل الفريق الإيطالي حاليًا المركز الخامس في ترتيب الصانعين بعد ثلاث جولات، في الوقت الذي أكمل فيه سائقاه سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير السباق الأخير في المجر بالمركزين السادس والـ 11.

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وقد صرّح ماتيا بينوتو مدير الفريق مؤخّرًا بأنّه لن تكون هنالك ردّة فعل متسرّعة أو إعادة هيكلة كبيرة عقب البداية الصعبة للموسم.

لكنّ فيراري أعلنت الآن إعادة هيكلتها للفريق التقني، وإنشاء قسم جديد لتطوير الأداء.

وتهدف إعادة الهيكلة إلى جعل القسم التقني "أكثر فعالية ليبلغ تركيزًا أكثر شمولية على تطوير الأداء عبر إنشاء سلسلة قيادة تحظى بتركيز أكبر وتكون أكثر بساطة لتوفّر لرؤساء الأقسام الوسائل الضرورية لبلوغ أهدافهم".

وسيتمّ الإشراف على قسم تطوير الأداء من قِبَل إنريكو كارديلي، الذي سبق وشغل منصب رئيس قسم الانسيابية وإدارة مشروع المركبات مع فيراري.

وقد جاء في بيانٍ من الفريق بشأن ذلك: "الجوانب الرئيسية الأخرى ستظل دون تغيير مع تولّي إنريكو غوالتييري رئاسة قسم وحدة الطاقة، لوران ميكيز كمدير رياضي ومسؤول عن أنشطة جانب الحلبة، بينما سيواصل سيمون ريستا قيادة قسم هندسة الهيكل".

من جهته أضاف بينوتو قائلًا: "كما تمّت الإشارة قبل بضعة أيام، فإنّنا نقوم بتغييرات على الجانب التقني للمنظمة من أجل تسريع عملية تطوير الأداء"

وتابع: "كان لابد من تغيير في وجهة الفريق من أجل تحديد خطوط واضحة للمسؤولية وسُبل العمل، مع التأكيد على إيمان الشركة بمجموعة المواهب التقنية داخل الفريق".

وأكمل: "القسم الذي ستتمّ إدراته من قِبَل إنريكو كارديلي سيكون بمقدوره الاعتماد على خبرة روري بايرني والمهندسين المخضرمين مثل دايفيد سانشيز. سيكون ذلك القسم هو حجر الزاوية في تطوير السيارة. حيث نعتقد بأنّ العاملين في فيراري هم على أعلى مستوى، لكن كان علينا إجراء تغييرات حاسمة، ورفع مستوى المسؤولية على رؤساء الأقسام".

هذا وتتوقع فيراري أن تتواصل معاناتها لموسم 2021 في ظل استمرار استخدام السيارة الحالية في الموسم المُقبل ضمن سعي البطولة لتقليل النفقات، مع السماح بقدر محدود من التطوير.

وقد شدّد بينوتو على أن تركيز فيراري ينصبّ على بناء مشروع ناجح على المدى الطويل في مارانيللو، جزء منه يتمثّل في إعادة الهيكلة التقنية.

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فقال: "قلنا ذلك عدّة مرات، لكنه يستحق أن نكرره من جديد: لقد وضعنا أساسات لعملية ينبغي أن تقودنا نحو دائرة فوز جديدة. سيستغرق ذلك بعض الوقت، وسنواجه عثرات مثل التي نختبرها حاليًا على صعيد النتائج والأداء، لكن علينا التعامل معها بقوة وإصرار من أجل العودة إلى مكانتنا على قمة هذه الرياضة في أسرع وقت ممكن".

واختتم: "هذا ما نرغبه جميعًا وما يتوقّعه منّا مشجّعونا من حول العالم".