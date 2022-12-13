فيراري تعلن فاسور مديراً جديداً لفريقها في الفورمولا واحد

تم الإعلان عن تعيين فاسور صاحب الـ 54 عاماً مديراً لفريق فيراري في الفورمولا واحد، بعد أن أمضى خمسة مواسم مديراً لفريق ساوبر.

سيستلم فاسور منصب ماتيا بينوتو الذي سلّم استقالته للفريق وسيترك عمله رسمياً نهاية الشهر الجاري.

وأشارت التقارير في وقت سابق على هامش جولة أبوظبي الختامية إلى أن بينوتو سيترك الفريق وأن فاسور سيستلم مكانه.

وستستفيد فيراري من خبرة فاسور الطويلة في عالم السباقات، حيث كان الشريك المؤسس لفريق آرت للناشئين، الذي ساعد نجوماً أمثال لويس هاميلتون، شارل لوكلير، جورج راسل ونيكو روزبرغ على تسلق سلم البطولة.

حيث قال فاسور: "أشعر بالفخر حقاً والسرور لاستلام قيادة سكوديريا فيراري كمدير للفريق".

وأكمل: "لطالما كانت فيراري تمثل قمة عالم السباقات بالنسبة لي".

وأردف: "أتطلع قدماً للعمل مع الفريق الموهوب والشغوف في مارانيللو، وذلك لتشريف تاريخ وإرث السكوديريا من أجل جميع التيفوزي حول العالم".

من جهته، قال بينيديتو فينيا المدير التنفيذي لدى فيراري: "يسرنا الترحيب بانضمام فاسور إلى فيراري كمدير لفريقنا".

وأكمل: "طوال مسيرته المهنية لطالما نجح بالجمع بين براعته على الصعيد التقني وبين مهارته الهندسية مع قدرات متواصلة على استخراج أفضل ما لدى سائقيه".

وأردف: "هذه المقاربة مع أسلوبه القيادي هما ما نحتاجه لدفع فيراري إلى الأمام مع هذه الطاقة المتجددة".

كما أن شارل لوكلير نجم فيراري نشأ في البداية ضمن صفوف ساوبر تحت قيادة فاسور في 2018، وكان أصيل موناكو قد صرّح كذلك بأنه معجب بأسلوب قيادة الفرنسي للفريق.

حيث قال: "لقد عملت مع فريد منذ فئات الناشئين، وقد آمن بقدراتي ولطالما جمعتنا علاقة جيدة".

وأكمل: "لكن فيما عدا ذلك، من الواضح أنه لا علاقة لي باتخاذ قرار كهذا. لكنه لطالما كان مباشراً، صادقاً جداً وهو أمر أحبه فيه".

وخلال عمله مع ساوبر - الفريق الذي بات تحت اسم ألفا روميو منذ 2019 - ساعد فاسور الفريق على تحقيق تقدم للأمام بعد أزمات مالية متلاحقة.

حيث حقق الفريق أفضل نتيجة له منذ عقد حين أنهى سادساً ضمن الترتيب العام، كما عقد صفقة مع آودي ليصبح الفريق المصنعي للعلامة الألمانية بدءاً من 2026.