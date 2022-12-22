فيراري تُعلن عن موعد الكشف عن سيارة 2023

كشفت فيراري اليوم الخميس عن أنّ مقاتلتها الجديدة، المكنّاة حاليًا بالمشروع 675، ستظهر للعلن للمرّة الأولى يوم 14 فبراير.

وسيأتي ذلك بعد يومٍ واحدٍ من إطلاق أستون مارتن لسيارتها الجديدة.

وجاء في بيان الفريق: "سيكون الـ 14 من فبراير يومًا مميّزًا للعشاق... وبالنسبة لنا، فإنّ سيارة فيراري لموسم 2023 سيتمّ إطلاقها في عيد الحب".

وأضاف: "بحملها اسم المشروع 675 حاليًا، حيث سيتمّ الكشف عن اسمها الرسمي في وقتٍ لاحق، ستُشارك السيارة في العام الـ 73 في بطولة العالم للفورمولا واحد".

وأكمل: "ستُوكل مهام القيادة لشارل لوكلير وكارلوس ساينز الإبن للموسم الثالث على التوالي".

وسيكون حدث الكشف هذا الأوّل بقيادة المدير الجديد فريدريك فاسور، الذي سينطلق في دوره الجديد بدءًا من 9 فبراير على إثر استقالة ماتيا بينوتو بنهاية الموسم.

وسيستلم فاسور الفريق الذي يتطلّع لمواصلة منحى تقدّمه، وذلك بعد أن أنهى جفاف انتصاراته الممتدّ لعامين ونصف العام الماضي عبر فوز لوكلير بالجولة الافتتاحيّة.

لكنّ موسم فيراري في 2022 عرف تضييع الكثير من الفرص في ظلّ فشل فيراري في ترجمة أدائها القويّ في بداية الموسم إلى تحدٍ حقيقي على اللقب في مواجهة ريد بُل.

ويُتفهّم بأنّ الفريق سيعمل على معالجة جانبين أساسيين على سيارة العام المقبل بعد أن شعر بأنّه خسر فيهما في مواجهة ريد بُل في العام الماضي، حيث سيعمل على تعزيز السرعة القصوى بالأساس عبر تحسين الكفاءة الانسيابيّة من جهة، وتحسين تآكل الإطارات من جهة أخرى.