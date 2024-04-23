فيراري تعلن عن كسوة لونية جديدة في ميامي احتفالًا بذكرى التواجد في السوق الأمريكي
ستقوم فيراري بتغيير كسوتها اللونية الأيقونية الحمراء في جائزة ميامي الكبرى، حيث من المتوقّع أن يكون اللون الأزرق حاضرًا على سيارة الصانع الإيطالي.
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
تتجه سكوديريا فيراري للكشف عن كسوة لمرة واحدة لسباق ميامي والتي ستعكس إرث الصانع الإيطالي بشكل حديث، إذ ستتم الاستعانة بدرجتين من اللون الأزرق من تاريخ العلامة مع الطرازين: أزورو لا بالتا وأزورو دينو.
ويأتي ذلك التغيير تكريمًا لمكانة فيراري التاريخية على ساحة رياضة السيارات في الولايات المتحدة، مسجلًا الذكرى الـ 70 لتواجد الصانع الإيطالي في السوق الأمريكي.
وقد اعتمد طراز أزورو لا بالتا درجة فاتحة من اللون الأزرق كتلك المستخدمة في علم الأرجنتين، بينما استخدم طراز أزورو دينو لونًا أزرق داكنًا أكثر.
هذا ومن المقرر أن يتم الكشف عن الكسوة الجديدة مباشرة في فلوريدا. وبالرُغم من أنه لم يتم الإعلان عن تاريخ محدد لهذا الإطلاق، لكن هنالك سلسلة من الأحداث التي تحتفل بالحصان الإيطالي الجامح والتي تبدأ من 28 أبريل وتصل إلى ذروتها في جائزة ميامي الكبرى.
جديرٌ بالذكر أن فيراري قد اعتمدت كسوة خاصة في جائزة إيطاليا الكبرى العام الماضي، شهدت اعتماد اللون الأصفر، حيث كان ذلك التصميم تكريمًا لسيارتها 499بي الفائزة بسباق لومان 24 ساعة.
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