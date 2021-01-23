فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
60 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
82 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
102 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
116 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
130 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
137 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
151 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
158 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
172 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
186 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
214 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
221 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
228 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
242 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
249 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
256 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
270 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
277 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
285 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
18 نوفمبر
الحدث التالي خلال
298 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
03 ديسمبر
الحدث التالي خلال
313 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
322 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

المشاركات
التعليقات
فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

أعلنت فيراري عن خططها لإقامة تجارب بمشاركة سبعة سائقينا على حلبتها فيورانو الأسبوع المقبل باستخدام سيارة الفورمولا واحد من موسم 2018، وسيكون كارلوس ساينز الإبن وشارل لوكلير وميك شوماخر أبرز المشاركين.

على إثر قدوم ساينز من مكلارين قبيل موسم 2021، قالت فيراري العام الماضي أنّها تُخطّط لمنح الإسباني فرصة القيادة وتعلّم كيفيّة عمل الفريق باستخدام سيارة قديمة.

ومثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم الخميس، ستأتي قيادة ساينز الأولى لسيارة فيراري في الفورمولا واحد الأسبوع المقبل من خلال مقاتلة "اس.اف71اتش" ضمن تجارب خاصة.

وأكّدت فيراري تلك الخطط اليوم السبت، وكشفت عن أنّ سبعة سائقين سيُشاركون في تجارب على مدار 5 أيّام.

وبالرغم من خوض التجارب بسيارة قديمة، فإنّ ساينز سيحصل على فرصة التعوّد على أنظمة فيراري والعمل مع طاقمه ومهندسيه قبل بداية التجارب الشتويّة في البحرين في 12 مارس.

ومن المنتظر أن يقود لوكلير خلال مجريات الثلاثاء، وستكون هذه العودة الأولى لأصيل موناكو إلى قمرة القيادة على إثر إصابته بفيروس كورونا هذا الشهر.

كما ستشهد التجارب مشاركة خمسة سائقين آخرين من أكاديميّة فيراري، حيث ستنقسم تجارب الإثنين بين جوليانو أليزي وماركوس آرمسترونغ وروبرت شفارتزمان سائقي الفورمولا 2 العام الماضي.

أمّا شوماخر سائق هاس فسيقود صباحَي الخميس والجمعة قبل أن يفسح المجال أمام كالوم إيلوت في فترة ما بعد ظهر الجمعة.

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

المقال السابق

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

تحذير ريد بُل النهائي حيال تجميد تطوير محركات 2022 للفورمولا واحد "ليس ابتزازاً"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحذير ريد بُل النهائي حيال تجميد تطوير محركات 2022 للفورمولا واحد "ليس ابتزازاً"

باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة إيطاليا الكبرى 2020

لماذا تعتبر جائزة فرنسا الكبرى أهم سباق تاريخي في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / مقالة خاصة

لماذا تعتبر جائزة فرنسا الكبرى أهم سباق تاريخي في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"

تحذير ريد بُل النهائي حيال تجميد تطوير محركات 2022 للفورمولا واحد "ليس ابتزازاً"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

تحذير ريد بُل النهائي حيال تجميد تطوير محركات 2022 للفورمولا واحد "ليس ابتزازاً"

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

21دقيقة
2
فورمولا 1

فورمولا واحد 2021: مواعيد إطلاق السيارات الجديدة والتجارب

3
فورمولا 1

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

4
فورمولا 1

تحذير ريد بُل النهائي حيال تجميد تطوير محركات 2022 للفورمولا واحد "ليس ابتزازاً"

5
فورمولا 1

باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"

أحدث الأخبار

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

فورمولا 1
21د
تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

تحليل: لماذا لن يتبع بوتاس مقاربة روزبرغ لمحاولة هزيمة هاميلتون؟

فورمولا 1
باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"

باتون: ملّاك فريق ويليامز الجدد "ليسوا خائفين من التغيير"

فورمولا 1
تحذير ريد بُل النهائي حيال تجميد تطوير محركات 2022 للفورمولا واحد "ليس ابتزازاً"

تحذير ريد بُل النهائي حيال تجميد تطوير محركات 2022 للفورمولا واحد "ليس ابتزازاً"

فورمولا 1
فورمولا واحد 2021: مواعيد إطلاق السيارات الجديدة والتجارب

فورمولا واحد 2021: مواعيد إطلاق السيارات الجديدة والتجارب

فورمولا 1
22-01-2021

أحدث ملفات الفيديو

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟ 03:53
فورمولا 1

نفقات المشاركة في الفورمولا واحد: كم تدفع الفرق في 2021 لقاء المشاركة؟

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءاً من 2021 03:08
فورمولا 1
22-01-2021

تغيير اسم فريق رينو إلى ألبين بدءاً من 2021

هل ستغير قوانين الارتكازية الفورمولا واحد لموسم 2021 كل شيء؟ 07:04
فورمولا 1
21-01-2021

هل ستغير قوانين الارتكازية الفورمولا واحد لموسم 2021 كل شيء؟

مقارنة وقفات الصيانة في عالم سباقات السيارات 09:44
فورمولا 1
18-01-2021

مقارنة وقفات الصيانة في عالم سباقات السيارات

ألفا روميو في الفورمولا واحد 03:36
فورمولا 1
07-01-2021

ألفا روميو في الفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.