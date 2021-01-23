فيراري تُعلن عن خطط تجاربها في فيورانو

على إثر قدوم ساينز من مكلارين قبيل موسم 2021، قالت فيراري العام الماضي أنّها تُخطّط لمنح الإسباني فرصة القيادة وتعلّم كيفيّة عمل الفريق باستخدام سيارة قديمة.

ومثلما أورد موقعنا "موتورسبورت.كوم" يوم الخميس، ستأتي قيادة ساينز الأولى لسيارة فيراري في الفورمولا واحد الأسبوع المقبل من خلال مقاتلة "اس.اف71اتش" ضمن تجارب خاصة.

وأكّدت فيراري تلك الخطط اليوم السبت، وكشفت عن أنّ سبعة سائقين سيُشاركون في تجارب على مدار 5 أيّام.

وبالرغم من خوض التجارب بسيارة قديمة، فإنّ ساينز سيحصل على فرصة التعوّد على أنظمة فيراري والعمل مع طاقمه ومهندسيه قبل بداية التجارب الشتويّة في البحرين في 12 مارس.

ومن المنتظر أن يقود لوكلير خلال مجريات الثلاثاء، وستكون هذه العودة الأولى لأصيل موناكو إلى قمرة القيادة على إثر إصابته بفيروس كورونا هذا الشهر.

كما ستشهد التجارب مشاركة خمسة سائقين آخرين من أكاديميّة فيراري، حيث ستنقسم تجارب الإثنين بين جوليانو أليزي وماركوس آرمسترونغ وروبرت شفارتزمان سائقي الفورمولا 2 العام الماضي.

أمّا شوماخر سائق هاس فسيقود صباحَي الخميس والجمعة قبل أن يفسح المجال أمام كالوم إيلوت في فترة ما بعد ظهر الجمعة.