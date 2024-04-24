فيراري تُعلن عن تعاقدها مع "اتش.بي" كراعٍ رئيسي جديدٍ لها في الفورمولا 1
أعلن فريق فيراري عن أنّ عملاق التكنولوجيا الأمريكي "اتش.بي" سيدخل معه في علاقة رعاية رئيسيّة بارزة وطويلة الأمد ضمن بطولة العالم للفورمولا 1.
الصورة من قبل: فيراري
أعلنت شركة هيولت باكارد عن أنّها تتّجه للانضمام إلى فيراري كراعٍ رئيسي، ليُصبح اسم الفريق "سكوديريا فيراري اتش بي" ضمن ما وُصفت بأنّها صفقة "متعدّدة الأعوام".
وستظهر الشركة الأمريكيّة وشعارها الأزرق البارز على كسوة سيارة فيراري للفورمولا 1 ضمن جائزة ميامي الكبرى نهاية الأسبوع المقبل وكذلك على ملابس وبذلات طاقم الفريق كذلك. وستمتدّ الصفقة كذلك لتصل إلى أكاديميّة فيراري للفورمولا 1 وبرنامج الرياضات الإلكترونيّة أيضًا.
وقال بينيديتو فينيا المدير التنفيذي لفيراري: "أورثنا مؤسّسنا إرادته المتواصلة للتقدّم. ومن هنا يبرز دافعنا للابتكار على الطريق وعلى الحلبة، إلى جانب التزامنا بمستقبلٍ مستدام، من حياديّة الكربون إلى تعليم الأجيال اليافعة".
وأضاف: "وجدنا ذات القيم في اتش بي، وهو ما يجعلها الشريك المثالي. نتطلّع قدمًا لبدء تعاوننا ومواجهة الفرص والتحديات الجديدة معًا".
وإلى جانب صفقة الرعاية، ستُزوّد اتش بي فيراري بكلّ خدماتها الممتدّة من الحواسيب والآلات الطابعة إلى المكوّنات الإلكترونيّة الأخرى.
وللعلامة الأمريكيّة حضورٌ آخر بالفعل في الفورمولا 1 مع مرسيدس، لكن عبر "هيولت باكارد انتربرايز" التي تُركّز على الخدمات السحابيّة والحلول الشبكيّة، وهي شركة مختلفة عن اتش.بي الموجّهة للمستهلكين.
وكانت فيراري قد أعلنت في وقتٍ سابقٍ من هذا الأسبوع عن استخدامها للون الأزرق ضمن كسوة خاصة بجائزة ميامي الكبرى.
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