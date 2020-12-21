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فيراري تعلمت الكثير من الأمور "الصغيرة الهامة" في 2020

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فيراري تعلمت الكثير من الأمور "الصغيرة الهامة" في 2020

صرّح لورون ميكيز المدير الرياضة لدى فيراري بأنّ الفريق الإيطالي قد حقق الكثير من الأمور "الصغيرة والهامة للغاية" خلال موسم 2020 المليء بالمشاكل، حيث يأمُل أن تتمكن القلعة الحمراء من قلب حظوظها في 2021.

خاضت فيراري أقل مواسمها تنافسية في 2020، حيث كان المركز السادس في بطولة الصانعين أسوأ نتيجة للفريق منذ العام 1980.

وقد حصد سائقا فيراري شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل ما مجموعه ثلاث منصّات تتويج في ظل معاناة الفريق من الافتقار للأداء على صعيدي الانسيابية والمحرك مع سيارته "اس اف1000".

وبينما تملك فيراري فرصة لتقديم وحدة طاقة جديدة بالكامل مع بداية موسم 2021، إلّا أن إجراءات خفض النفقات في لمجابهة تبعات تفشّي جائحة كورونا تعني أنّ الفرق سيتعين عليها مواصلة استخدام الهيكل الحالي للموسم المُقبل.

وسيكون التطوير الانسيابي مسموحًا، لكنّ أيّة تغييرات إضافية كبيرة على السيارات ستكون خاضعة لنظام مفاتيح التطوير المقيّد.

وبالرُغم من الخيارت الأكثر محدودية للتعديل على سيارتها، لكنّ فيراري واثقة من أنّها تعلمت الكثير من الدروس القيمة التي ستواصل بها في موسم 2021.

"كانت هنالك الكثير من الإنجازات الصغيرة والهامة للغاية في الموسم الماضي، ولن لم تُلاحظ بسبب تأخرنا في الخلف" قال ميكيز.

وأضاف: "ذلك أمر نأمُل أن يجعلنا أقوى، وأن يستمر معنا إلى العام المُقبل. ما يُمكن أن نستفيده في ظل تلك الظروف العالمية الصعبة هو الطريقة التي حاولنا بها وضغطنا لحدودنا القُصوى. عندما تكون في الخلف، تخاطر أكثر، يجازف السائقون أكثر، كون ذلك هو ما يتعيّن عليك فعله لحصد نتيجة جيّدة".

وأكمل: "عملية الخروج تلك من منطقة الراحة، إذا بوسعنا أن نطلق عليها ذلك، بالتأكيد ستجعلنا أكثر قوة في المستقبل".

جديرٌ بالذكر أنّ فيراري قد أعلنت بأنّها ستستعين بكلا مفتاحَي التطوير من أجل إعادة تصميم القسم الخلفي من السيارة في محاولة لتحسين التناغم بين الهيكل الحالي والتحديثات الأخيرة للجوانب الانسيابية على سيارة "اس اف1000".

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