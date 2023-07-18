فيراري: تعزيز ثقة السائقَين مفتاح أساسي للتقدم في الفورمولا واحد

واجهت العلامة الإيطالية موسماً صعباً حتى الآن، حيث عانت لناحية ثبات الأداء خلال السباقات بالرغم من سرعة سيارتها على مدار اللفة الواحدة.

كما أنها حققت تقدماً جيداً نوعاً ما مع التحديثات الأخيرة، حيث بدت وكأنها قادرة على الاقتراب أكثر من ريد بُل التي تهيمن على الموسم.

ويرى فريدريك فاسور مدير فريق فيراري بأنه من المهم للغاية حالياً تقديم سيارة تمنح مزيداً من الثقة للسائقين شارل لوكلير وكارلوس ساينز، لأنه يعتقد بأنهما غير قادران على استخلاص كامل قدرات السيارة.

فقال: "المسألة لا تتعلق بمستوى الأداء الخالص وحسب، لأن هناك أمراً ما يحصل ويؤثر على ثقة السائقين خلف المقود".

وأكمل: "عند الدخول في المنعطف تخسر الكثير من الانسيابية، مع خسارة الكثير من التوازن. لذا، تعاني السيارة من صعوبة الانعطاف ’أندرستير’".

وأكمل: "بوجود الرياح التي تتغير من لفة لأخرى، فإن الصعوبات تتراكم أكثر وأكثر".

وتابع: "نحن نعاني من قلة ثبات الأداء. لفة تلو الأخرى نخسر الأداء من قبل السائقين، لأنهما لا يواجهان الظروف نفسها في كل لفة ويخسران الثقة بالسيارة".

وأردف: "علينا أن نحاول التركيز على سائقَينا. هذا ليس بالطريق الأسهل أو الأسرع للتطوير، لأنه من السهل إضافة المزيد من الارتكازية".

واسترسل: "لكن ذلك يتكرر في كل جولة مع صعوبات كبيرة في الأداء. نخوض جولة جيدة لكننا قد نعاني من أداء سيء في التالية".

من جهة أخرى، يرى فاسور أنه من الضروري التركيز على سيارة الفريق بدلاً من السعي لنسخ تصاميم المنافسين.

فقال: "نحن نعمل على تحسين نقاط الضعف لأن هذه هي المقاربة الصحيحة مقارنة بنسخ ما يقوم به الآخرون".

وأضاف: "القسم الأصعب من العمل هو الفهم الكامل لنقاط الضعف ومن ثم حلها".

وتابع: "تبعاً لوجهة النظر هذه، قدّمنا خطوة جيدة للأمام بعد أستراليا ومن ثم أخرى بعد برشلونة، حتى مع بقاء بعض نقاط الضعف خاصة ضمن الظروف القاسية".

واختتم: "حالما نقدم التحديثات، من المهم فهم كيفية الاستفادة الكاملة منها. وذلك يتعلق مجدداً بالظروف، لأن السيارة ما زالت حساسة للرياح كما كان الحال في سيلفرستون".

يشار إلى أن لوكلير وساينز تكلما بوضوح حيال صعوبة قيادة السيارة إلى حدودها القصوى نظراً لعدم ثبات أدائها.