فيراري تعتزم استئناف القرار المتعلق بفريق ريسينغ بوينت

بعد عدّة احتجاجات تقدّم بها فريق رينو ضدّ ريسينغ بوينت خلال السباقات الثلاثة الأخيرة حيال قانونية سيارته، أصدر حكام الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" حكمًا في القضية صباح اليوم الجمعة.

وقد وجدت اللجنة بأنّ فريق ريسينغ بوينت قد انتهك اللّوائح الرياضية في عملية تصميم قنوات تهوية المكابح على سيارته، حيث تمّ شطب 15 نقطة من رصيده في بطولة الصانعين، بالإضافة إلى تغريمه بـ 400 ألف يورو.

ولكن سُمح للفريق بالاستمرار في استخدام قنوات تهوية المكابح لبقية الموسم، ممّا أثار حفيظة العديد من الفرق المنافسة الأخرى.

وباتت فيراري أوّل فريق يُعلن عن عزيمته في استئناف القرار الصادر، حيث جاء في البيان الذي وزعه على وسائل الإعلام مساء اليوم الجمعة "يُمكننا التأكيد بأننا عازمون على استئناف قرار لجنة الحكام حيال فريق ريسينغ بوينت".

وأمام الفريق الآن 96 ساعة من أجل التقدّم بالاستئناف بشكلٍ رسمي من خلال جمع الأدّلة وتقديمها إلى محكمة الاستئناف الدولية التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.