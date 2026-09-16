كان لويس هاميلتون قد ضمن المركز الرابع في التصفيات على حلبة مادرينغ، لكنه أُجبر على العودة إلى خط الحظائر في اللفة السادسة فقط من السباق. وأنهى ذلك أيضًا سلسلة السائق البريطاني المتمثلة في تسجيل النقاط في كل سباقات هذا الموسم حتى قبل سباق مدريد.

وأوضح بطل العالم سبع مرات بعد السباق أن دواسة المكابح فقدت استجابتها فجأة لدى دخوله المنعطف الخامس، ما أدى إلى دخوله المنعطف بسرعة أكبر من اللازم واحتكاكه بشكل طفيف بالحواجز.

وأشار هاميلتون إلى أن الدواسة عادت إلى طبيعتها بعد بضعة منعطفات، لكن المشكلة تكررت بعد ذلك بفترة قصيرة. ورغم محاولة فيراري معالجة المشكلة عن بُعد، فإن تكرار العطل أجبر الفريق على سحب السيارة من السباق.

وتحدث فريد فاسور مدير فريق فيراري إلى الصحافة بعد السباق وقيّم الوضع قائلًا: "في هذه المرحلة، لا نعرف حتى الآن السبب الدقيق لمشكلة نظام المكابح التي أجبرت لويس على الانسحاب".

وأضاف: "لكننا سنحقق في الأمر بالتفصيل. أصبحت دواسة المكابح لينة. حاولنا إصلاحها من خلال إجراء تعديلات من خط الحظائر، لكن المشكلة حدثت مرة أخرى".

وعلى الرغم من أن الفريق الإيطالي واجه مشكلات مماثلة في الإحساس بالمكابح في بعض الأحيان خلال هذا العام، فإنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان العطل في مادرينغ مرتبطًا بشكل مباشر بتلك المشكلات السابقة.

لويس هاميلتون، فيراري الصورة من قبل: صور غيتي

كما مددت فيراري استراتيجية لوكلير، الذي بقي على الحلبة لفترة طويلة جدًا باستخدام إطارات الهارد، مع تقبل المخاطرة المتمثلة في احتمال خروج سيارة الأمان أو رفع العلم الأحمر.

وشرح فاسور استراتيجية لوكلير قائلًا: "مثل بعض الفرق الأخرى، قسمنا استراتيجيتنا. بدأنا بسيارة على إطارات السوفت وأخرى على إطارات الهارد".

وتابع: "مع شارل، كنا في صدارة مجموعة السيارات التي بدأت على إطارات الهارد، وقد قدم عملًا رائعًا. حافظ على وتيرة جيدة وهاجم بقوة لنحو 50 لفة".

وأردف: "كنا نعلم أن هناك احتمالًا كبيرًا لخروج سيارة الأمان أو رفع العلم الأحمر، لذلك أردنا إبقاء هذا الاحتمال قائمًا من خلال إطالة فترة التوقف. كان من الممكن لعلم أحمر محتمل أن يضعنا في دائرة المنافسة على الفوز، بينما كان من الممكن لسيارة الأمان أن تمنحنا فرصة لاحتلال المركز الثالث. في النهاية، لم يحدث أي منهما، لكن المحاولة كانت تستحق بالتأكيد. قدم شارل أداءً قويًا للغاية".

وبعد السباق الإسباني، يحتل هاميلتون المركز الثالث في الترتيب العام برصيد 191 نقطة، بينما يأتي لوكلير في المركز الخامس برصيد 167 نقطة.

وسيكون السباق المقبل في الموسم هو جائزة أذربيجان الكبرى، التي ستقام يوم السبت 26 سبتمبر.