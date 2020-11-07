فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020

كانت العلامة الإيطالية تأمل بالاقتراب من رينو، مكلارين وريسينغ بوينت والتقدم إلى الأمام للخروج من مركزها السادس ضمن ترتيب البطولة.

وتمتلك فيراري 103 نقطة حالياً، وتتأخر بـ 31 نقطة خلف مكلارين وريسينغ بوينت، وبنقطة إضافية عن رينو التي تتقدم على الفريقين السابقين.

ومع معاناة سيباستيان فيتيل المتواصلة في تسجيل النقاط، وعدم قدرة فيراري على تصدر معركة فرق الوسط، يبدو أن الوقت قد فات لتحقيق أي كسب سريع في الترتيب.

وأكد ماتيا بينوتو مدير الفريق أن فيراري متعطشة لتقديم أداء أفضل، لكنه اعترف بالمقابل بغياب أية فرصة منطقية لتحقيق تقدم سريع.

فقال: "صدقاً أعتقد أن التقدم أكثر في ترتيب البطولة سيكون أمراً رائعاً، لكن لو نظرنا إلى إيمولا، لم نكسب أية نقاط لأننا خسرنا لصالح أحد الفرق (في إشارة إلى منصة التتويج التي حققها دانيال ريكارو سائق رينو)".

وأكمل: "المعركة محمومة جداً، لكنني أعتقد أن سيارتنا تحسنت. لذا سنحاول، وأعتقد بالتأكيد أن هدفنا هو محاولة اللحاق بأحد الفرق. لكن لم يبقَ إلا أربعة سباقات، لذا ستكون تلك مهمة صعبة جداً".

وعانت فيراري من موسم صعب للغاية في 2020، حيث لم تمتلك المحرك القوي بما يكفي إضافة إلى مشاكل في أداء السيارة الانسيابي.

لكن بينوتو كشف أن هدف الفريق للموسم المقبل هو المنافسة بشكل متواصل على منصة التتويج.

فقال في تصريح لقناة "سكاي إيطاليا": "سلكنا درباً خاطئاً خلال عملية التطوير. ومن ثم جاءت جائحة كورونا وتوقف العمل على السيارة وهذا ما أثر علينا طوال الموسم".

وأكمل: "لاحقاً تم اتخاذ القرار بتجميد مشاريع 2020. كان هذا موسماً أصعب من غيره لكننا قادرون على السير بالوجهة الصحيحة".

وتابع: "لدينا أهداف طموحة جداً لموسم 2021. أرى فريقاً متحداً يودّ تقديم أفضل أداء ممكن. ويشعر بالمسؤولية على كاهله والرغبة برد الاعتبار".

واسترسل: "سنستعمل محركاً جديداً بالكامل للموسم المقبل. لدينا أفكار جديدة للسيارة، لكننا غير قادرين على اجتراح المعجزات. لكنني واثق أن هذا الفريق قويّ وحيّ وسنسير إلى الأمام".

واختتم: "منطقياً، فيراري لن تتمكن من المنافسة على اللقب في 2021. لكن علينا في الموسم المقبل العودة للمنافسة على المنصات بشكل متواصل. هذا هو هدفنا".