فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
27 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
تذاكر
04 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
27 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
11 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020

المشاركات
التعليقات
فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020

اعترفت فيراري أنه سيكون "من الصعب جداً" خوض المعركة على المركز الثالث ضمن بطولة المصنّعين لموسم 2020 الجاري في الفورمولا واحد.

كانت العلامة الإيطالية تأمل بالاقتراب من رينو، مكلارين وريسينغ بوينت والتقدم إلى الأمام للخروج من مركزها السادس ضمن ترتيب البطولة.

وتمتلك فيراري 103 نقطة حالياً، وتتأخر بـ 31 نقطة خلف مكلارين وريسينغ بوينت، وبنقطة إضافية عن رينو التي تتقدم على الفريقين السابقين.

ومع معاناة سيباستيان فيتيل المتواصلة في تسجيل النقاط، وعدم قدرة فيراري على تصدر معركة فرق الوسط، يبدو أن الوقت قد فات لتحقيق أي كسب سريع في الترتيب.

وأكد ماتيا بينوتو مدير الفريق أن فيراري متعطشة لتقديم أداء أفضل، لكنه اعترف بالمقابل بغياب أية فرصة منطقية لتحقيق تقدم سريع.

فقال: "صدقاً أعتقد أن التقدم أكثر في ترتيب البطولة سيكون أمراً رائعاً، لكن لو نظرنا إلى إيمولا، لم نكسب أية نقاط لأننا خسرنا لصالح أحد الفرق (في إشارة إلى منصة التتويج التي حققها دانيال ريكارو سائق رينو)".

وأكمل: "المعركة محمومة جداً، لكنني أعتقد أن سيارتنا تحسنت. لذا سنحاول، وأعتقد بالتأكيد أن هدفنا هو محاولة اللحاق بأحد الفرق. لكن لم يبقَ إلا أربعة سباقات، لذا ستكون تلك مهمة صعبة جداً".

اقرأ أيضاً:

وعانت فيراري من موسم صعب للغاية في 2020، حيث لم تمتلك المحرك القوي بما يكفي إضافة إلى مشاكل في أداء السيارة الانسيابي.

لكن بينوتو كشف أن هدف الفريق للموسم المقبل هو المنافسة بشكل متواصل على منصة التتويج.

فقال في تصريح  لقناة "سكاي إيطاليا": "سلكنا درباً خاطئاً خلال عملية التطوير. ومن ثم جاءت جائحة كورونا وتوقف العمل على السيارة وهذا ما أثر علينا طوال الموسم".

وأكمل: "لاحقاً تم اتخاذ القرار بتجميد مشاريع 2020. كان هذا موسماً أصعب من غيره لكننا قادرون على السير بالوجهة الصحيحة".

وتابع: "لدينا أهداف طموحة جداً لموسم 2021. أرى فريقاً متحداً يودّ تقديم أفضل أداء ممكن. ويشعر بالمسؤولية على كاهله والرغبة برد الاعتبار".

واسترسل: "سنستعمل محركاً جديداً بالكامل للموسم المقبل. لدينا أفكار جديدة للسيارة، لكننا غير قادرين على اجتراح المعجزات. لكنني واثق أن هذا الفريق قويّ وحيّ وسنسير إلى الأمام".

واختتم: "منطقياً، فيراري لن تتمكن من المنافسة على اللقب في 2021. لكن علينا في الموسم المقبل العودة للمنافسة على المنصات بشكل متواصل. هذا هو هدفنا".

اقرأ أيضاً:

راسل: "التقدم الكبير" الذي أحرزته ويليامز يضعها أمام ألفا روميو وهاس

المقال السابق

راسل: "التقدم الكبير" الذي أحرزته ويليامز يضعها أمام ألفا روميو وهاس
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق فيراري

الأكثر شعبية اليوم

فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2020

تحليل تقني: خصائص فيراري في إيمولا
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل تقني: خصائص فيراري في إيمولا

بينوتو: لا كراهية بل مجرد تنافس رياضيّ مع وولف
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بينوتو: لا كراهية بل مجرد تنافس رياضيّ مع وولف

أحدث الأخبار

فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020

راسل: "التقدم الكبير" الذي أحرزته ويليامز يضعها أمام ألفا روميو وهاس
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

راسل: "التقدم الكبير" الذي أحرزته ويليامز يضعها أمام ألفا روميو وهاس

الفرق منقسمة حيال صيغة اليومين في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفرق منقسمة حيال صيغة اليومين في الفورمولا واحد

زيادة حصّة مرسيدس في أستون مارتن لن يكون لها تأثيرٌ على فريقَي الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

زيادة حصّة مرسيدس في أستون مارتن لن يكون لها تأثيرٌ على فريقَي الفورمولا واحد

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020

37د
2
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة البرتغال الكبرى 2020

3
فورمولا 1

تحليل تقني: خصائص فيراري في إيمولا

4
فورمولا 1

بينوتو: لا كراهية بل مجرد تنافس رياضيّ مع وولف

أحدث الأخبار

فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020
فورمولا 1

فيراري تعترف بصعوبة المنافسة على المركز الثالث في 2020

راسل: "التقدم الكبير" الذي أحرزته ويليامز يضعها أمام ألفا روميو وهاس
فورمولا 1

راسل: "التقدم الكبير" الذي أحرزته ويليامز يضعها أمام ألفا روميو وهاس

الفرق منقسمة حيال صيغة اليومين في الفورمولا واحد
فورمولا 1

الفرق منقسمة حيال صيغة اليومين في الفورمولا واحد

زيادة حصّة مرسيدس في أستون مارتن لن يكون لها تأثيرٌ على فريقَي الفورمولا واحد
فورمولا 1

زيادة حصّة مرسيدس في أستون مارتن لن يكون لها تأثيرٌ على فريقَي الفورمولا واحد

غرين: على ريسينغ بوينت إعادة بناء ثقة سترول
فورمولا 1

غرين: على ريسينغ بوينت إعادة بناء ثقة سترول

أحدث ملفات الفيديو

هل تسبب التخلي عن تجارب يوم الجمعة بسباق أكثر حماسة في إيمولا؟ 06:26
فورمولا 1

هل تسبب التخلي عن تجارب يوم الجمعة بسباق أكثر حماسة في إيمولا؟

هل حسم أليكسندر ألبون مصيره مع ريد بُل؟ 10:13
فورمولا 1

هل حسم أليكسندر ألبون مصيره مع ريد بُل؟

هل سيخرج لويس هاميلتون حقاً من الفورمولا واحد؟ 04:47
فورمولا 1

هل سيخرج لويس هاميلتون حقاً من الفورمولا واحد؟

أجمل الصور من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى 02:29
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى

أهم مجريات سباق إيميليا رومانيا 2020 للفورمولا واحد 06:32
فورمولا 1

أهم مجريات سباق إيميليا رومانيا 2020 للفورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.