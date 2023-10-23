فيراري تعترف بخطأ استراتيجيتها مع لوكلير في أوستن

انطلق لوكلير من قطب الانطلاق الأول، وبعد أن خسر مركزه لصالح لاندو نوريس ولويس هاميلتون، بات الوحيد الذي اتبع استراتيجية التوقف الواحد.

وتراجع لاحقاً حتى المركز السادس، قبل أن تُشطب نتيجته بسبب مخالفة اللوائح التقنية المتعلقة بالقطعة الخشبية أسفل السيارة.

لكن ومنطلقاً من المركز الرابع، تمكن زميله كارلوس ساينز من تحقيق المركز الرابع باستراتيجية التوقفين الاعتيادية خلف نوريس، لكنه تقدم للمركز الثالث بعد شطب نتيجة هاميلتون.

وضمن معرض كلامه قبل شطب نتيجة لوكلير، اعترف فاسور بأن الفريق ارتكب خطأ في استراتيجية لوكلير.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "تخامرنا مشاعر متضاربة. من ناحية، قمنا بعمل جيد للغاية مع كارلوس. منطلقاً من المركز الرابع لينهي رابعاً بفارق صغير خلف نوريس".

وأكمل: "مع شارل، التزمنا باستراتيجية التوقف الواحد، لكنه لم يكن خياراً جيداً".

وأردف: "ربما تكمن المشكلة في أننا لم نمتلك الفكرة الواضحة حيال السباق، كنا مترددين بعض الشيء، وكان متردداً بدوره حيال الضغط أو عدم الضغط. لقد ارتكبنا خطأ".

واسترسل: "لم تكن الصورة واضحة تماماً قبل السباق. كان لدينا خياران. ووفق الحسابات، كانت الاستراتيجيتان متقاربتين جداً، جداً".

واستكمل: "أعتقد أننا ارتكبنا خطأ بأننا توقعنا تكافؤاً بين الاستراتيجيتين. لكن الواقع لم يكن كذلك مطلقاً".

بالمقابل، اعترف فاسور بأن الفريق توقع دخول السائقين الآخرين لمرة واحدة فقط.

فقال: "أعتقد أن هاميلتون لم يكن بعيداً عن استراتيجية التوقف الواحد. جورج راسل كذلك. لكن كان من الأفضل المخاطرة والتغيير".

كما شدد فاسور على أن السائقين الذين دخلوا مرتين، أضروا لوكلير كذلك لناحية وجوده ضمن مزيد من الزحام.

فقال: "بات الوضع أصعب مع شارل بوجود السائقين الذي دخلوا لمرتين".

وأكمل: "ذلك يعني وجود الكثير من الزحام حولك، لأن الكثير من السيارات على استراتيجية مختلفة، بالتالي قد يتجاوزك عدد منهم مرة أو مرتين".

واسترسل: "في كل مرة، تخسر ثانيتين بمجموع وصل إلى 12 ثانية كخسارة، هذا ما حصل معنا. وهذا خطؤنا".

وامتنع فاسور عن الإدلاء بتكهنات حيال مركز لوكلير المحتمل لو اتبع استراتيجية مماثلة لزميله.