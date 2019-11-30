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فيراري تعترف بارتكابها لخطأ في تصفيات أبوظبي

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فيراري تعترف بارتكابها لخطأ في تصفيات أبوظبي
30-11-2019

اعترف فريق فيراري بأنّه حاول الإقدام على مجازفة من أجل المنافسة ولو قليلًا في تصفيات جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا واحد، معترفًا في ذات الوقت بأنّ السيارة لا تزال تفتقد للارتكازيّة.

عانت فيراري بشكلٍ لافت في المقطع الثالث من حلبة مرسى ياس طوال عطلة نهاية الأسبوع حتّى الآن.

وفي حين أنّها كانت الأسرع في أوّل مقطعين من الحلبة، إلّا أنّ حجم خسارتها في المقطع الثالث كان كبيرًا جدًا لدرجة تمنعها من التعويض.

وحاول الفريق المجازفة والخروج إلى الحلبة في آخر لحظة ممكنة في الطلعة الثانية من القسم الثالث في التصفيات، لكنّ الوقت لم يُسعف لوكلير لبدء لفّة، بينما كانت لفّة فيتيل ضعيفة ولم يُحسّن أيٌ منهما زمنه.

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وسينطلق لوكلير وفيتيل من المركزين الثالث والرابع على التوالي بعد تطبيق عقوبة فالتيري بوتاس.

وقال ماتيا بينوتو مدير الفريق لقناة "سكاي سبورت": "حاولنا الإقدام على مجازفة".

وأضاف: "علمنا مسبقًا أنّنا لن نكون تنافسيين للغاية اليوم".

وأضاف: "أردنا الإقدام على بعض المجازفات في اللفّة الأخيرة، خرجنا إلى الحلبة أخيرًا، لكن كان الوقت ضيّقًا جدًا على الحلبة وأخطأنا".

كما اعترف بينوتو بأنّ فيراري عانت بشكلٍ كبير على صعيد الارتكازيّة، فبالرغم من التحسّن الذي حقّقه الفريق في هذا الجانب منذ حزمة تحديثات سنغافورة، كشف المقطع الثالث من الحلبة جميع عيوب سيارة "اس.اف90".

وقال بينوتو بخصوص ذلك: "كنّا نعي المجازفات التي تنتظرنا، لكنّ ذلك لم يُفلح اليوم".

ثمّ تابع: "لا نزال نفتقد للارتكازيّة بشكلٍ عام على السيارة، وتلك هي المشكلة الأساسيّة".

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جائزة أبوظبي الكبرى

جائزة أبوظبي الكبرى

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21 ساعات
:
15 دقيقة
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44 ثانية
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السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
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السبت ٣٠ نوفمبر
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