فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
التجارب الحرّة الثالثة خلال
18 ساعات
:
46 دقيقة
:
40 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
الحدث التالي خلال
13 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
20 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
48 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
69 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
الحدث التالي خلال
104 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تعترف بأن قوانين وحدات الطاقة لموسم 2020 أدت لتراجع أدائها

المشاركات
التعليقات
فيراري تعترف بأن قوانين وحدات الطاقة لموسم 2020 أدت لتراجع أدائها
17-07-2020

قدم ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري ما يعتبر أقرب اعتراف للعلامة الإيطالية بأن قوانين وحدات الطاقة لموسم 2020 هي السبب في تراجع أداء السيارة.

سابقاً، لم يجب بينوتو بوضوح حين سُئِل عن تأثير القوانين المعدّلة والتحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على وحدة طاقة فيراري لموسم 2019، والذي انتهى بتسوية "سرية" بين الطرفين أثارت حفيظة الفرق المنافسة وتسببت بالكثير من اللغط. 

وبدلاً من ذلك ركز على مشاكل الجرّ التي حاول الفريق التخفيف منها عبر تقديم حزمة تحديثات مستعجلة في النمسا.

وأشارت البيانات الواردة سواء من قبل البطولة نفسها أو الفرق المنافسة إلى خسارة فيراري الواضحة لأفضليتها على المقاطع المستقيمة بالمقارنة مع الموسم الماضي.

حيث قال بينوتو: "أعتقد أن القوانين صعبة جداً ومعقدة. أعتقد أن هناك نواحٍ من القوانين ما زالت ربما بحاجة إلى إيضاحات. إنها عملية متواصلة لطالما كانت موجودة في الماضي، وستتواصل في المستقبل".

وأكمل: "منذ العام الماضي، تلقينا الكثير من التوجيهات التقنية التي وضّحت بعض النواحي في القوانين التقنية. أعتقد أنه علينا التأقلم مع بعضها بشكل أكبر".

وتابع: "لا أعتقد أنها حال فيراري فقط، أعتقد أنه وبالنظر إلى وضع المحرك هذا الموسم، فإنني أعتقد أن أغلب المصنعين اضطروا للتأقلم. وبالتأكيد علينا في فيراري التأقلم كذلك، وكنتيجة بسيطة لذلك فقد خسرنا بعض الأداء الذي كان لدينا سابقاً".

واسترسل: "أعتقد أننا بتنا على دراية أكبر حيال بعض النواحي في القوانين، على أمل أن نواصل ذلك إن اقتضت الضرورة في المستقبل".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أوضح بينوتو أن إغلاق مصانع الفرق قد قلص كذلك من فرص فيراري في تحسين محركها لموسم 2020.

فقال: "تطوير وحدة الطاقة عملية مستمرة ولم تتوقف على الإطلاق منذ 2012، منذ أن بدأنا تطوير هذه المحركات".

وأكمل: "الآن، مرّ وقت طويل على عملية التطوير. كنا نقوم بعمليات التطوير كذلك هذا الموسم، لكننا لن نتمكن من اعتمادها هذا الموسم لأننا عانينا من فترة إغلاق طويلة قبل بداية الموسم، وهذا ما لم يكن حال جميع المصنّعين. سنحاول مواصلة التطوير بأكبر قدر ممكن للموسم المقبل".

وأردف: "هذه إحدى النقاط. أما الجانب الآخر كما قلتُ يتمحور حول وجود العديد من النواحي القانونية التي تحتاج إلى إيضاح، على أمل أن نتمكن من ذلك في المستقبل بحيث نضمن وضوحاً كافياً في القوانين كي نكون جميعنا على ذات المستوى من فهم القوانين".

اقرأ أيضاً:

من جهة أخرى، اعترف فينوتو أن الفريق ما زال في مرحلة استكشاف حزمة التحديثات الانسيابية التي تلت أسبوع جائزة ستيريا الكبرى.

فقال: "بعد التجارب الحرة الأولى، من الصعب جداً الحكم، إذ تركز على برنامج عملك الخاص. كنا نجرب قطعاً أحضرناها في النمسا الأسبوع السابق".

وأكمل: "لكن خضنا حصة ماطرة وسباقاً سيئاً قصيراً جداً، لذا لم نجد الأجوبة المطلوبة، أما اليوم فإن برنامجنا يتمحور حول فهم السيارة ومن ثم محاولة إيجاد التوازن لبقية عطلة نهاية الأسبوع".

واختتم: "حصلنا على الكثير من البيانات لتحليلها. كما أن سائقَينا مركزان بالتأكيد على هذه الجولة، نعلم أن التصفيات هامة هنا، موقع الانطلاق في المجر مهم، لذا علينا الاستعداد جيداً لتصفيات الغد".

اقرأ أيضاً:

المقال التالي
سيدل: الفورمولا واحد تخاطر بأن تصبح "بطولة في النسخ"

المقال السابق

سيدل: الفورمولا واحد تخاطر بأن تصبح "بطولة في النسخ"

المقال التالي

فيتيل في صدارة التجارب الثانية الممطرة في المجر

فيتيل في صدارة التجارب الثانية الممطرة في المجر

الأكثر شعبية اليوم

فيراري تعترف بأن قوانين وحدات الطاقة لموسم 2020 أدت لتراجع أدائها
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري تعترف بأن قوانين وحدات الطاقة لموسم 2020 أدت لتراجع أدائها

فيتيل في صدارة التجارب الثانية الممطرة في المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1
41د

فيتيل في صدارة التجارب الثانية الممطرة في المجر

فيراري "مستعدة للتوقيع" على اتفاقية كونكورد الجديدة
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري "مستعدة للتوقيع" على اتفاقية كونكورد الجديدة

سيدل: الفورمولا واحد تخاطر بأن تصبح "بطولة في النسخ"
فورمولا 1 / فورمولا 1

سيدل: الفورمولا واحد تخاطر بأن تصبح "بطولة في النسخ"

موتو جي بي: موربيديللي في صدارة التجارب الثانية في خيريز
موتو جي بي / موتو جي بي

موتو جي بي: موربيديللي في صدارة التجارب الثانية في خيريز

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الأول
سلاسل متعددة / سلاسل متعددة

السعودية تتأهب لريادة العالم في رياضة السيارات... الجزء الأول

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1

هاميلتون يتقدّم ثنائيّة مرسيدس في التجارب الحرّة الأولى في المجر

فيتيل: تحديثات فيراري "لن تُغيّر قواعد اللعبة"
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيتيل: تحديثات فيراري "لن تُغيّر قواعد اللعبة"

أحدث الأخبار

فيتيل في صدارة التجارب الثانية الممطرة في المجر
فورمولا 1 / فورمولا 1
41د

فيتيل في صدارة التجارب الثانية الممطرة في المجر

فيراري تعترف بأن قوانين وحدات الطاقة لموسم 2020 أدت لتراجع أدائها
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري تعترف بأن قوانين وحدات الطاقة لموسم 2020 أدت لتراجع أدائها

سيدل: الفورمولا واحد تخاطر بأن تصبح "بطولة في النسخ"
فورمولا 1 / فورمولا 1

سيدل: الفورمولا واحد تخاطر بأن تصبح "بطولة في النسخ"

فيراري "مستعدة للتوقيع" على اتفاقية كونكورد الجديدة
فورمولا 1 / فورمولا 1

فيراري "مستعدة للتوقيع" على اتفاقية كونكورد الجديدة

تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة الفرق سكوديريا فيراري

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري تعترف بأن قوانين وحدات الطاقة لموسم 2020 أدت لتراجع أدائها

2
فورمولا 1

فيتيل في صدارة التجارب الثانية الممطرة في المجر

41د
3
فورمولا 1

فيراري "مستعدة للتوقيع" على اتفاقية كونكورد الجديدة

4
فورمولا 1

سيدل: الفورمولا واحد تخاطر بأن تصبح "بطولة في النسخ"

5
موتو جي بي

موتو جي بي: موربيديللي في صدارة التجارب الثانية في خيريز

أحدث ملفات الفيديو

أجمل اللحظات من جائزة بريطانيا الكبرى 05:48
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة بريطانيا الكبرى

ريسينغ بوينت ضمن دائرة الخطر وأين تأثير تحديثات فيراري؟ 05:55
فورمولا 1

ريسينغ بوينت ضمن دائرة الخطر وأين تأثير تحديثات فيراري؟

أجمل الصور من جائزة ستيريا الكبرى 03:50
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة ستيريا الكبرى

تحديثات مرسيدس التي ساعدتها على الفوز في النمسا 06:18
فورمولا 1

تحديثات مرسيدس التي ساعدتها على الفوز في النمسا

قرية 01:25
فورمولا 1

قرية "ماكس فيرشتابن" في حلبة ريد بُل رينغ

أحدث الأخبار

فيتيل في صدارة التجارب الثانية الممطرة في المجر
فورمولا 1

فيتيل في صدارة التجارب الثانية الممطرة في المجر

فيراري تعترف بأن قوانين وحدات الطاقة لموسم 2020 أدت لتراجع أدائها
فورمولا 1

فيراري تعترف بأن قوانين وحدات الطاقة لموسم 2020 أدت لتراجع أدائها

سيدل: الفورمولا واحد تخاطر بأن تصبح "بطولة في النسخ"
فورمولا 1

سيدل: الفورمولا واحد تخاطر بأن تصبح "بطولة في النسخ"

فيراري "مستعدة للتوقيع" على اتفاقية كونكورد الجديدة
فورمولا 1

فيراري "مستعدة للتوقيع" على اتفاقية كونكورد الجديدة

شتاينر: غروجان "مخطئ" بالكلام عن مستقبل هاس بنفسه
فورمولا 1

شتاينر: غروجان "مخطئ" بالكلام عن مستقبل هاس بنفسه

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.