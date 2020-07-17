فيراري تعترف بأن قوانين وحدات الطاقة لموسم 2020 أدت لتراجع أدائها

سابقاً، لم يجب بينوتو بوضوح حين سُئِل عن تأثير القوانين المعدّلة والتحقيق الذي أجراه الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" على وحدة طاقة فيراري لموسم 2019، والذي انتهى بتسوية "سرية" بين الطرفين أثارت حفيظة الفرق المنافسة وتسببت بالكثير من اللغط.

وبدلاً من ذلك ركز على مشاكل الجرّ التي حاول الفريق التخفيف منها عبر تقديم حزمة تحديثات مستعجلة في النمسا.

وأشارت البيانات الواردة سواء من قبل البطولة نفسها أو الفرق المنافسة إلى خسارة فيراري الواضحة لأفضليتها على المقاطع المستقيمة بالمقارنة مع الموسم الماضي.

حيث قال بينوتو: "أعتقد أن القوانين صعبة جداً ومعقدة. أعتقد أن هناك نواحٍ من القوانين ما زالت ربما بحاجة إلى إيضاحات. إنها عملية متواصلة لطالما كانت موجودة في الماضي، وستتواصل في المستقبل".

وأكمل: "منذ العام الماضي، تلقينا الكثير من التوجيهات التقنية التي وضّحت بعض النواحي في القوانين التقنية. أعتقد أنه علينا التأقلم مع بعضها بشكل أكبر".

وتابع: "لا أعتقد أنها حال فيراري فقط، أعتقد أنه وبالنظر إلى وضع المحرك هذا الموسم، فإنني أعتقد أن أغلب المصنعين اضطروا للتأقلم. وبالتأكيد علينا في فيراري التأقلم كذلك، وكنتيجة بسيطة لذلك فقد خسرنا بعض الأداء الذي كان لدينا سابقاً".

واسترسل: "أعتقد أننا بتنا على دراية أكبر حيال بعض النواحي في القوانين، على أمل أن نواصل ذلك إن اقتضت الضرورة في المستقبل".

بالمقابل، أوضح بينوتو أن إغلاق مصانع الفرق قد قلص كذلك من فرص فيراري في تحسين محركها لموسم 2020.

فقال: "تطوير وحدة الطاقة عملية مستمرة ولم تتوقف على الإطلاق منذ 2012، منذ أن بدأنا تطوير هذه المحركات".

وأكمل: "الآن، مرّ وقت طويل على عملية التطوير. كنا نقوم بعمليات التطوير كذلك هذا الموسم، لكننا لن نتمكن من اعتمادها هذا الموسم لأننا عانينا من فترة إغلاق طويلة قبل بداية الموسم، وهذا ما لم يكن حال جميع المصنّعين. سنحاول مواصلة التطوير بأكبر قدر ممكن للموسم المقبل".

وأردف: "هذه إحدى النقاط. أما الجانب الآخر كما قلتُ يتمحور حول وجود العديد من النواحي القانونية التي تحتاج إلى إيضاح، على أمل أن نتمكن من ذلك في المستقبل بحيث نضمن وضوحاً كافياً في القوانين كي نكون جميعنا على ذات المستوى من فهم القوانين".

من جهة أخرى، اعترف فينوتو أن الفريق ما زال في مرحلة استكشاف حزمة التحديثات الانسيابية التي تلت أسبوع جائزة ستيريا الكبرى.

فقال: "بعد التجارب الحرة الأولى، من الصعب جداً الحكم، إذ تركز على برنامج عملك الخاص. كنا نجرب قطعاً أحضرناها في النمسا الأسبوع السابق".

وأكمل: "لكن خضنا حصة ماطرة وسباقاً سيئاً قصيراً جداً، لذا لم نجد الأجوبة المطلوبة، أما اليوم فإن برنامجنا يتمحور حول فهم السيارة ومن ثم محاولة إيجاد التوازن لبقية عطلة نهاية الأسبوع".

واختتم: "حصلنا على الكثير من البيانات لتحليلها. كما أن سائقَينا مركزان بالتأكيد على هذه الجولة، نعلم أن التصفيات هامة هنا، موقع الانطلاق في المجر مهم، لذا علينا الاستعداد جيداً لتصفيات الغد".