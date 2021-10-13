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فيراري تعترف بأنّها أقدمت على بعض "المجازفات" لتقديم تحديث محرّكها في الفورمولا واحد

اعترف الصانع الإيطالي فيراري أنّه أقدم على بعض المجازفات لتقديم وحدة طاقته المحدّثة في الفورمولا واحد في السباقات الأخيرة، لكنّه لم يعد لديّ أيّ شكٍ في الأفضليّة التي توفّرها.

فيراري تعترف بأنّها أقدمت على بعض "المجازفات" لتقديم تحديث محرّكها في الفورمولا واحد

اختار الصانع الإيطالي عدم تقديم بعض تحديثات مكوّنات وحدة طاقته لموسم 2021 حتّى النصف الثاني من هذا الموسم، وذلك كي يتمكّن من استغلال كامل وقت التطوير في ظلّ فرض تجميد المحرّكات.

ومُنح الضوء الأخضر لتقديم التحديثات الأخيرة في جائزة روسيا الكبرى، حيث تلقّى شارل لوكلير عقوبة على شبكة الانطلاق لحصوله على الوحدة الرابعة المحدّثة.

وتلاه زميله كارلوس ساينز الإبن نهاية الأسبوع الماضي وانطلق من آخر الترتيب قبل أن يتعافى بشكلٍ رائع في السباق.

ومع إدراك فيراري تحسّن أداء وحدة طاقتها، حيث نافس لوكلير على منصّة التتويج في إسطنبول، تعزّزت آمال الفريق في التغلّب على مكلارين ضمن معركتهما على المركز الثالث في بطولة الصانعين.

ويرى ماتيا بينوتو مدير الفريق أنّ الطاقة الإضافية المتاحة الآن نتيجة ثانويّة لما كانت عمليّة تعلّم بالأساس لموسم 2022.

وقال الإيطالي أنّه كانت هناك بعض المخاطر في دفع فيراري لتقديم هذا المحرّك في أبكر وقتٍ ممكن عوضًا عن الانتظار حتّى المراحل الأخيرة من الموسم.

وقال بينوتو: "عندما قدّمنا ذلك التحديث في سوتشي فقد كان الهدف الأوّل محاولة تعزيز خبرتنا بالتطلّع إلى موسم 2022".

وأضاف: "لهذا السبب قدّمناه في أبكر وقتٍ ممكن، وحاولنا تسريعه وأقدمنا على بعض المجازفات كذلك، لكنّ الأمر يتمحور حول تقييم تلك المجازفات".

وأكمل: "من الواضح لنا أنّنا نريد قطع المسافات على المسار والحصول على خبرة قبل 2022 وتجميد وحدات الطاقة حينها. ذلك هو السبب الرئيسيّ بالنسبة لنا".

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وبالنظر إلى مدى احتدام المعركة بين فيراري ومكلارين، كون 7.5 نقطة فقط تفصل بينهما، فإنّ أيّ أداءٍ إضافي قد يكون حاسمًا في نهاية الموسم.

وقال بينوتو أنّ الطاقة الإضافيّة من المحرّك الجديد ليست ضخمة، لكنّها تستحقّ الإقدام عليها.

وأضاف: "تمنحنا أفضليّة صغيرة، لكنّني لا أريد تحديد حجمها على صعيد اللفّة لأنّ الأمر يرتبط بالحلبة".

وأردف: "ليست طاقة محرّك الاحتراق الداخلي، بل نظام استعادة الطاقة، لذا فالأمر معقّد. لكن بالتأكيد تمنحنا أفضليّة".

وأكمل: "لو نظرنا إلى التصفيات مع شارل، فقد سجّلنا رابع أسرع لفّة، ولو نظرنا إلى الخلف فإنّ الترتيب كان متقاربًا للغاية. أنا متأكّدٌ من أنّنا كنّا لنخسر بعض المراكز من دون الخصائص الأحدث".

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