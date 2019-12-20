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فيراري: "أزمة" فيتيل ولوكلير كانت ضرورية من أجل تأسيس القواعد داخل الفريق

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فيراري: "أزمة" فيتيل ولوكلير كانت ضرورية من أجل تأسيس القواعد داخل الفريق
من قبل:
, محرر
20-12-2019

اعترف لويس كاميليري رئيس فيراري أنّ الحادثة التي جمعت ثنائي فريقه سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير كانت بمثابة "أزمة" ضرورية من أجل التأسيس لبعض القواعد داخل القلعة الحمراء.

انضمّ لوكلير لمجاورة فيتيل ضمن صفوف فيراري لموسم 2019، وذلك بعد عام وحيد أمضاه المونغاسكي الشاب في الفورمولا واحد، لكنّه سرعان ما أسس نفسه كمنافس وتهديد صريح لزميله بطل العالم أربع مرّات، حيث أتت النجاحات الكبيرة للفريق على يديه هذا العام، كما تفوّق على فيتيل في ترتيب البطولة.

مع ذلك، فإنّ موسم لوكلير المثير للإعجاب قد ساهم في بعض المناوشات بينه وبين فيتيل على الحلبة، والتي بدأت بالاعتراض على أوامر الفريق وتصاعدت إلى حادثة تصادم أنهت سباقيهما في اللفّة ما قبل الأخيرة لجائزة البرازيل الكبرى.

إذ صرّح ماتيا بينوتو مدير الفريق عقب السباق بأنّ فيراري "محظوظة" بوقوع تلك الحادثة في ذلك التوقيت، حتّى يتسنّى للحظيرة الإيطالية معالجة تلك المشكلة لموسم 2020 المُقبل.

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وضمن معرض حديثه مع وسائل الإعلام التي تضمّنت موقعنا "موتورسبورت.كوم" في نهاية الموسم، دعم كاميليري ذلك الموقف كما ردّ على التحدّيات والتوتر الملموس بين الثنائي وبعض الانتقادات الخاصّة بعدم قدرة الفريق على إدارة سائقَيه.

فقال: "الكثير من الأمور تمّ تداولها وكتابتها. ينبغي أن تعلموا أنّ العلاقة بينهما جيّدة للغاية خلف الأبواب الموصدة. هنالك احترام كبير بينهما، ويمزحون مع بعضهما البعض، إذ تجمعهما علاقة قوية. لكن من الواضح أنّهما تنافسيان للغاية، وما حدث في البرازيل كان كابوسًا".

وأضاف: "مع ذلك، تمّت تصفية الأجواء الآن، إذ أعتقد بأنّك في بعض الأحيان تحتاج إلى مثل هذه الأزمة من أجل وضع النقاط على الحروف. كما أرى بأنّ كليهما قد أدرك أنّ فيراري هي الخاسر الأكبر في تلك الحادثة التي تسببا بها. إذ أعتقد أنّه ومع المُضي قُدمًا، سيمنح ذلك ماتيا طريقة أفضل بكثير لإدارة سائقيه، وكذلك سيجعلهما أكثر تقبلًا لبعضهما البعض بعد أن أدركا ما أفسداه".

وإلى جانب تسجيله أوّل قطب انطلاق، منصّة تتويج وفوز لفيراري هذا الموسم، فقد حصد لوكلير في جعبته أقطاب انطلاق أولى أكثر من أيّ سائق آخر، كما حقق فوزين متتاليين في بلجيكا وسباق موطن فيراري في إيطاليا.

حيث اعترف كاميليري بأنّ لوكلير كان له بالفعل تأثير على تأديات فيتيل.

فقال: "أعتقد أنّه علينا أن نكون منصفين لناحية أنّنا ارتكبنا الأخطاء في عدّة مناسبات وواجهنا مشاكل مع السيارة. إذ وعندما تصبح غير مرتاح فإنّك تعمد إلى المخاطرة غير الضرورية. ومن الواضح أنّ أداء شارل كان له تأثير بيّن على فيتيل. فلا مفر من ذلك عندما تكون بطلًا للعالم ويأتي ذلك الفتى الصغير ويقدّم موسمًا استثنائيًا".

وقد أضاف كاميليري أنّ لوكلير قد أحرز تقدّمًا على مدار الموسم ليُصبح جزءًا حيويًا من فريق فيراري.

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"نعلم جميعًا أنّ شارل يتمتع بموهبة كبيرة، إذ أعتقد بأنّه فاجأ الجميع حتّى نحن تفاجئنا ممّا كان قادرًا على القيام به" قال كاميليري.

وتابع: "بات شارل أقوى ليس فقط كسائق، ولكن كجزء هام من الفريق. وذلك أمر مهم للغاية بالنسبة لنا، حيث أصبحت تجمعه علاقة رائعة بالفريق ويواصل البناء على ذلك".

وعلى عكس هذا العام، عندما منحت فيراري في البداية الأولوية لفيتيل ضمن مواقف الـ 50/50 بسبب خبرته الطويلة، لا ينوي الفريق تحديد السائق رقم واحد فرضيًا للموسم المُقبل.

"كان فيتيل الخيار الصحيح في ذلك التوقيت" قال بينوتو.

وأكمل: "عندما نستهل الموسم المُقبل في أستراليا، ستكون لديهما حرية التسابق ولن يكون هنالك سائقًا رقم 1".

واختتم: "الأمر الأكثر أهمية هو أن يبقى الفريق الأولوية الأولى، وأن نحاول تعزيز حصيلته من النقاط في كلّ فرصة".

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الكاتب أحمد مجدي

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