فيراري تعاني لفهم سبب غياب ثبات أداء سيارتها

تقدم سيارة فيراري سرعة تنافسية على مدار اللفة الواحدة، وهذا ما ظهر جلياً في جولة إسبانيا مع تأهل كارلوس ساينز ثانياً خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل.

لكن معاناة الفريق عادت في السباق، حيث كانت وتيرة السيارة ضعيفة منذ البداية.

فقد تراجع ساينز حتى المركز الخامس مع نهاية السباق، أما شارل لوكلير فاكتفى بالمركز 11 بعد انطلاقه من خط الصيانة عقب مشاكل السيارة في التصفيات.

"أعتقد أن المشكلة الأساسية بالنسبة لنا ليست على مدار اللفة الواحدة ،أو نوعية المنعطفات أو غير ذلك. بل إنها تتمحور حول الثبات في الأداء" قال فاسور.

وأكمل: "سيارة شارل على سبيل المثال، ما بين أول وثالث قسم من السباق على نفس المكوّنات، كان التوازن مختلفاً: صعباً في القسم الأول ومقبولاً في الثالث".

وتابع: "قدم شارل أداء جيداً في القسم الأول، وجيداً في الثالث، وفي القسم الأوسط خسر ما يقارب 15 - 20 ثانية مقارنة بالمنافسين".

واسترسل: "من الصعب جداً فهم السبب وإصلاحه، لأن الأسباب ليست متماثلة على الدوام، ولا تتكرر دوماً".

بالمقابل، أوضح فاسور أن المشكلة لم تكن في تآكل الإطارات خلال سباق إسبانيا.

فقال: "لا أعتقد أن المشكلة في تآكل الإطارات. كنا لنعاني من تآكل أكبر لو ضغطنا أكثر، لكنها ليست المشكلة الرئيسية".

وأكمل: "نجح كارلوس بتقديم وتيرة جيدة في اللفات الأخيرة. ذلك يعني أن أداء الإطارات لم ينخفض. أما شارل فكان يشتكي منذ اللفة الأولى من التوازن في القسم الأول".

ويرى فاسور أن على الفريق بذل المزيد من الجهود في التطوير للتركيز وحلّ المشكلة.

فقال: "ربما علينا تخصيص قسم من عملية التطوير للتركيز على حلّ مشكلة الثبات في الأداء. وتقديم سيارة سهلة القيادة، وهذا الاتجاه هو ما سلكناه خلال الأشهر أو الأسابيع الأخيرة".

واختتم: "أعتقد أننا كنا أكثر ثباتاً بعض الشيء مقارنة ببداية الموسم. المشكلة تتمحور أكثر حول الهيكل وتختلف من قسم لآخر خلال السباق".