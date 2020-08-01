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فورمولا 1 / جائزة بريطانيا الكبرى / أخبار عاجلة

فيراري "تُعاني بشدّة" للتمتّع بوتيرة جيّدة في السباق بعد التغييرات الجذريّة

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فيراري "تُعاني بشدّة" للتمتّع بوتيرة جيّدة في السباق بعد التغييرات الجذريّة
01-08-2020

عانت فيراري للتمتّع بوتيرة جيّدة خلال محاكاتها للسباق في تجارب جائزة بريطانيا الكبرى بعد إقدامها على اتّباع "مقاربة جذريّة" على صعيد مستويات الارتكازيّة وفق ما صرّح به شارل لوكلير.

واجهت فيراري بداية صعبة لموسم 2020 من بطولة العالم للفورمولا واحد بسبب افتقار سيارتها "اس.اف1000" للأداء واكتفائها بالمركز الخامس في بطولة الصانعين حاليًا.

وقال لوكلير يوم الخميس أنّ فيراري تتحضّر لـ "جولتَين صعبتَين" في سيلفرستون، لكنّه تمكّن من التواجد بالمركز الرابع في التجارب الحرّة الثانية أمسٍ الجمعة.

وفي حين أنّه كان سعيدًا بوتيرته على مدار اللفّة الواحدة، إلّا أنّه قال بأنّ فيراري تعاني على المسافات الطويلة بعد إقدامها على اتّباع مقاربة جذريّة لمستويات الارتكازيّة على السيارة.

وقال أصيل موناكو: "عانينا بشدّة على صعيد وتيرة السباق، لذا نحتاج للعمل على ذلك الجانب بكلّ تأكيد. وتيرة التصفيات أفضل ممذا توقّعنا بكلّ صدق. ذلك جيّد".

وأكمل: "اتّبعنا مقاربة جذريّة على صعيد مستويات الارتكازيّة، لذا يبدو أنّ ذلك جيد على صعيد التصفيات، لكنّ الوضع أسوأ في السباق".

وأردف: "نحتاج لتحليل البيانات، وسنُحاول فهم التغييرات التي علينا اعتمادها، ربّما التضحية بقليل من وتيرة التصفيات كي نحظى بوتيرة أفضل في السباق".

وعندما سُئل عن مدى صعوبة السباق بالنظر إلى أداء فيراري يوم الجمعة، قال لوكلير: "كان التوازن غير جيّد وكان من الصعب للغاية قيادة السيارة وعدم ارتكاب الكثير من الأخطاء. نحتاج لتغيير أمر ما بالتأكيد. لولا ذلك فإنّ إكمال الكثير من اللفّات بهذا التوازن في السباق سيكون تحديًا ضخمًا".

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وكان لوكلير بمثابة المدافع الوحيد تقريبًا عن فيراري يوم الجمعة بعد تعطّل زميله سيباستيان فيتيل بالكثير من المشاكل التقنيّة طوال اليوم. إذ حرمته مشكلة في المبرّد الداخليّ من إكمال أكثر من لفّتين استطلاعيّتين في الحصّة الأولى، قبل أن تحدّ مشكلة في دوّاسة المكابح من تواجده على المسار في فترة ما بعد الظهر.

وقال الألمانيّ: "كان يومًا مضطربًا. واجهنا مشكلة في دوّاسة المكابح وكان علينا التوقّف لحلّها، لذا كان من الصعب الدخول في نسقٍ جيّد. أعتقد بأنّ هناك بعض الجوانب المتبقية لتعلّمها في الغد (السبت). أعتقد بأنّنا نحتاج لتحسين السيارة. سنرى موقعنا غدًا".

وبلغت حرارة سطح المسار 45 درجة مئويّة في حصّتي الجمعة، لكنّ فيتيل يأمل أن تعمل الأجواء الأبرد المتوقّعة لصالح فيراري.

وقال: "أعتقد بأنّ المسار سيكون في حالة مختلفة، سيكون أبرد، سنرى إن كان ذلك سيحدث حقًا. آمل أن نتوصّل إلى شيء ما. أعتقد بأنّ الوضع سيهدأ أكثر هذه الليلة وسنحظى بيومٍ أفضل غدًا".

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