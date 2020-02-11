فيراري تُطلق مُقاتلتها لموسم 2020 بعرضٍ ساحر
استهلّ فريق فيراري أسبوع إطلاق السيارات الجديدة من خلال عرضٍ مسائي ساحر أبصرت خلاله مقاتلة الفريق الجديدة النور للمرّة الأولى، حيث يأمل الحصان الجامح أن تُصحّح نقاط ضعف سابقتها وتدفعه إلى لقب البطولة الذي طال انتظاره.
على رُكح مسرح فالي-ريجيو إيميليا، أطلق فريق فيراري موسمه الجديد بشكلٍ مبكّرٍ نسبيًا بالمقارنة مع الأعوام المنقضية.
وكان من المنتظر أن يكون فريق فيراري أوّل من يكشف عن سيارته الجديدة، لولا أنّ فريق هاس باغت الجميع بنشر صورٍ حاسوبيّة لمقاتلته الجديدة الخميس الماضي.
واختار الحصان الجامح اسم "اس.اف1000" لسيارته لهذا الموسم، وذلك في ظلّ تجهّزه لبلوغ عتبة الـ 1000 سباقٍ في بطولة العالم.
وعلى صعيد الكسوة فقد حافظ الفريق على الطلاء غير اللمّاع الذي شرع في استخدامه الموسم الماضي لأسباب متعلّقة بالأداء بالأساس، لكن يبدو أنّ الفريق جعل لونها الأحمر داكنًا أكثر من سابقتها.
أمّا من الناحية التقنيّة فقد واصلت القلعة الحمراء مع ذات الفلسفة التصميميّة العامة لسيارة "اس.اف90"، بالرغم من وجود بعض التغييرات والتحسينات في أجزاء مختلفة من السيارة.
وقال ماتيا بينوتو مدير الفريق خلال حدث الإطلاق: "في ظلّ استقرار القوانين فلا توجد الكثير من التصاميم الثوريّة التي بوسعك تقديمها، لكنّنا عملنا على تحسين كلّ جزء منها".
وأضاف: "عملنا على وحدة الطاقة، ونظام التعليق للسماح لسائقَينا بالحصول على استجابة جيّدة مهم كانت الحلبة".
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حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|الكاتب
|مروان الوافي
فيراري تُطلق مُقاتلتها لموسم 2020 بعرضٍ ساحر
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