فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"

بالرغم من أنّ الفريق دأب عادة على أن يكون من بين أوّل الفرق التي تكشف عن سياراتها الجديدة، فإنّه اختار هذه المرّة تأخير ذلك حتّى اللحظات الأخيرة قبل التجارب التحضيريّة للموسم الجديد من أجل العمل على السيارة لأطول فترة ممكنة.

ويسعى الفريق لتعويض خيبة أمل العام الماضي الذي شهد تراجعه إلى المركز السادس في ترتيب بطولة الصانعين بعد أن كانت سيارة "اس.اف1000" ضعيفة الأداء على الخطوط المستقيمة بسبب ضعف أداء المحرّك من جهة وارتفاع مستوى الجرّ من جهة أخرى.

ويسعى الفريق للتعويض هذا العام عبر تقديم وحدة طاقة جديدة بالكامل، إلى جانب إجراء تعديلات على تصميم السيارة من أجل خفض مستوى الجرّ وهو ما سيُساعد على تحسين السرعة على الخطوط المستقيمة.

كما يدخل الحصان الجامح الموسم بتشكيلة معدّلة على صعيد السائقين من خلال الاستعانة بكارلوس ساينز الإبن عوضًا عن بطل العالم أربع مرّات سيباستيان فيتيل ليُجاور شارل لوكلير نجم الفريق.

وعرفت السيارة الجديدة تغييرات مثيرة للاهتمام في مقدّمة السيارة وتحديدًا في منطقة الأنف والهيكل الأماميّ، إذ سلك الفريق دربًا مخالفًا تمامًا لمنافسيه عبر جعل الهيكل الأماميّ أعرض.

وعلى صعيد كسوة السيارة فقد طرأت تغييرات عليها بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك عبر اعتماد اللون الأخضر لعلامة "ميشن ناو" الراعية للفريق، إلى جانب درجتَين من اللون الأحمر لبقيّة السيارة، إحداهما مثل لون الكسوة التي استخدمها الفريق في سباقه الـ 1000 العام الماضي في موجيللو.

وستختبر فيراري سيارتها الجديدة للمرّة الأولى غدًا الخميس على حلبة البحرين الدوليّة ضمن يوم تصوير ترويجي قبل بدء التجارب الرسميّة على ذات الحلبة يوم الجمعة.