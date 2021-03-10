فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
28 مارس
التجارب الحرّة الأولى خلال
15 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
36 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
56 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
70 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
84 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
91 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
105 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
112 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
126 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
140 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
168 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
175 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
182 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
196 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
203 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
210 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
224 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
231 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
239 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
21 نوفمبر
السباق خلال
255 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
267 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
276 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق / ألبين منفتحة على فكرة إضافة فريق شريكٍ في الفورمولا واحد
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"

من قبل:

كشف الحصان الجامح فيراري عن سيارته الجديدة لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، ليُكمل بذلك عقد السيارات العشرة الجديدة، في الوقت الذي عرفت فيه كسوة السيارة تعديلات جديدة.

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"

بالرغم من أنّ الفريق دأب عادة على أن يكون من بين أوّل الفرق التي تكشف عن سياراتها الجديدة، فإنّه اختار هذه المرّة تأخير ذلك حتّى اللحظات الأخيرة قبل التجارب التحضيريّة للموسم الجديد من أجل العمل على السيارة لأطول فترة ممكنة.

ويسعى الفريق لتعويض خيبة أمل العام الماضي الذي شهد تراجعه إلى المركز السادس في ترتيب بطولة الصانعين بعد أن كانت سيارة "اس.اف1000" ضعيفة الأداء على الخطوط المستقيمة بسبب ضعف أداء المحرّك من جهة وارتفاع مستوى الجرّ من جهة أخرى.

ويسعى الفريق للتعويض هذا العام عبر تقديم وحدة طاقة جديدة بالكامل، إلى جانب إجراء تعديلات على تصميم السيارة من أجل خفض مستوى الجرّ وهو ما سيُساعد على تحسين السرعة على الخطوط المستقيمة.

كما يدخل الحصان الجامح الموسم بتشكيلة معدّلة على صعيد السائقين من خلال الاستعانة بكارلوس ساينز الإبن عوضًا عن بطل العالم أربع مرّات سيباستيان فيتيل ليُجاور شارل لوكلير نجم الفريق.

وعرفت السيارة الجديدة تغييرات مثيرة للاهتمام في مقدّمة السيارة وتحديدًا في منطقة الأنف والهيكل الأماميّ، إذ سلك الفريق دربًا مخالفًا تمامًا لمنافسيه عبر جعل الهيكل الأماميّ أعرض.

وعلى صعيد كسوة السيارة فقد طرأت تغييرات عليها بالمقارنة مع العام الماضي، وذلك عبر اعتماد اللون الأخضر لعلامة "ميشن ناو" الراعية للفريق، إلى جانب درجتَين من اللون الأحمر لبقيّة السيارة، إحداهما مثل لون الكسوة التي استخدمها الفريق في سباقه الـ 1000 العام الماضي في موجيللو.

وستختبر فيراري سيارتها الجديدة للمرّة الأولى غدًا الخميس على حلبة البحرين الدوليّة ضمن يوم تصوير ترويجي قبل بدء التجارب الرسميّة على ذات الحلبة يوم الجمعة.

المشاركات
التعليقات
ألبين منفتحة على فكرة إضافة فريق شريكٍ في الفورمولا واحد

المقال السابق

ألبين منفتحة على فكرة إضافة فريق شريكٍ في الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب مروان الوافي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"

2
فورمولا 1

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم

3
فورمولا 1

تحليل: لماذا تُعدّ سيارة أستون مارتن الجديدة أكثر من مجرّد سيارة مرسيدس خضراء

4
فورمولا 1

لوكلير تواجد "أكثر من أي وقت مضى" في مارانيللو استعداداً لموسم 2021

5
فورمولا 1

رينو: تجميد تطوير المحركات يعني تسريع العمل على خطط 2023 

أحدث الأخبار
فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"
فورمولا 1

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"

ألبين منفتحة على فكرة إضافة فريق شريكٍ في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ألبين منفتحة على فكرة إضافة فريق شريكٍ في الفورمولا واحد

ويليامز لن تضحي بعلامتها التجارية من أجل "آخر قطرة من أموال الرعاة"
فورمولا 1

ويليامز لن تضحي بعلامتها التجارية من أجل "آخر قطرة من أموال الرعاة"

رينو: تجميد تطوير المحركات يعني تسريع العمل على خطط 2023 
فورمولا 1

رينو: تجميد تطوير المحركات يعني تسريع العمل على خطط 2023 

ألفا تاوري: تسونودا لديه "مستقبل مشرق للغاية" في الفورمولا واحد
فورمولا 1

ألفا تاوري: تسونودا لديه "مستقبل مشرق للغاية" في الفورمولا واحد

09-03-2021
أحدث ملفات الفيديو
جميع سيارات الأمان في الفورمولا واحد 03:11
فورمولا 1

جميع سيارات الأمان في الفورمولا واحد

من تولمان إلى ألبين 02:38
فورمولا 1

من تولمان إلى ألبين

قصة السهام الفضية: مرسيدس 03:41
فورمولا 1
08-03-2021

قصة السهام الفضية: مرسيدس "دبليو10"

نظرة على سيارة أستون مارتن 2021 01:01
فورمولا 1
05-03-2021

نظرة على سيارة أستون مارتن 2021

النواحي التي لا ترغب مرسيدس بالكشف عنها في سيارة 2021 12:02
فورمولا 1
04-03-2021

النواحي التي لا ترغب مرسيدس بالكشف عنها في سيارة 2021

مروان الوافي More from
مروان الوافي
فيتيل يقود سيارة أستون مارتن للمرّة الأولى في اختبار سيلفرستون
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل يقود سيارة أستون مارتن للمرّة الأولى في اختبار سيلفرستون

مرسيدس أخفت تصميم أرضيّة سيارتها "دبليو12"
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس أخفت تصميم أرضيّة سيارتها "دبليو12"

هاميلتون يشرح قرار التوقيع على عقدٍ بعام واحدٍ مع مرسيدس
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون يشرح قرار التوقيع على عقدٍ بعام واحدٍ مع مرسيدس

الأكثر شعبية اليوم

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم
الفيديو بالداخل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

كيف كشف فيديو تشغيل سيارة فيراري بعض الأدلّة على تغييرات كبيرة في التصميم

تحليل: لماذا تُعدّ سيارة أستون مارتن الجديدة أكثر من مجرّد سيارة مرسيدس خضراء
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: لماذا تُعدّ سيارة أستون مارتن الجديدة أكثر من مجرّد سيارة مرسيدس خضراء

لوكلير تواجد "أكثر من أي وقت مضى" في مارانيللو استعداداً لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

لوكلير تواجد "أكثر من أي وقت مضى" في مارانيللو استعداداً لموسم 2021

رينو: تجميد تطوير المحركات يعني تسريع العمل على خطط 2023 
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو: تجميد تطوير المحركات يعني تسريع العمل على خطط 2023 

تحليل: كيف يُمكن لمرسيدس الاستفادة من سقف النفقات في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: كيف يُمكن لمرسيدس الاستفادة من سقف النفقات في الفورمولا واحد

الفورمولا واحد ستتوقّف عن استخدام قوارير الاستخدام الواحد البلاستيكيّة في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد ستتوقّف عن استخدام قوارير الاستخدام الواحد البلاستيكيّة في 2021

ألبين منفتحة على فكرة إضافة فريق شريكٍ في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبين منفتحة على فكرة إضافة فريق شريكٍ في الفورمولا واحد

أحدث الأخبار

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تطلق سيارتها الجديدة "اس.اف21"

ألبين منفتحة على فكرة إضافة فريق شريكٍ في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ألبين منفتحة على فكرة إضافة فريق شريكٍ في الفورمولا واحد

ويليامز لن تضحي بعلامتها التجارية من أجل "آخر قطرة من أموال الرعاة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

ويليامز لن تضحي بعلامتها التجارية من أجل "آخر قطرة من أموال الرعاة"

رينو: تجميد تطوير المحركات يعني تسريع العمل على خطط 2023 
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رينو: تجميد تطوير المحركات يعني تسريع العمل على خطط 2023 

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.