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فيراري تُطلق سلسلة رياضات إلكترونيّة خاصة بها

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فيراري تُطلق سلسلة رياضات إلكترونيّة خاصة بها
28-07-2020

أطلقت فيراري بطولتها الخاصة للألعاب الإلكترونيّة، حيث سيحصل الفائز بالمسابقة المفتوحة للعموم على فرصة الانضمام إلى أكاديميّتها لسائقي المحاكاة.

ستكون سلسلة فيراري هابلوت للرياضات الإلكترونيّة الجديدة مفتوحة أمام الهواة والمحترفين، وستُقام على منصّة أسيتو كورسا.

وتمّت جدولة سلسلة من الأحداث، على أن يقتصر السائقون على استخدام سيارة فيراري 488 تشالنج إيفو، خلال الخريف المقبل.

ويُمكن لأيّ مواطن أوروبي يبلغ عمره أكثر من 18 عامًا الدخول في منافسات الهواة. وسيكون التسجيل مفتوحًا بدءًا من أغسطس على أن تُقام جولات التصفيات الأولى في سبتمبر.

وسينتقل المتصدّرون حينها إلى المرحلة التالية من الجولات في أكتوبر التي ستشهد هذه المرّة مشاركة متسابقين محترفين تدعوهم فيراري.

وسيكون شارل لوكلير سائق فيراري في الفورمولا واحد من بين الحاضرين لتقديم النصائح للمشاركين مع تقدّم السلسلة.

وستُقام النهائيات في نوفمبر المقبل، على أن يحصل البطل على فرصة الانضمام إلى أكاديميّة فيراري للرياضات الإلكترونيّة لموسم 2021.

وللحصول على المزيد من التفاصيل حول المنافسة، يُمكنك الولوج إلى الموقع الرسمي: www.ferrariesportsseries.gg.

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