فيراري تطالب مشجعيها "بالصبر" على عملية التعافي التي قد تستغرق سنوات

عانت فيراري من سباق مخيب للآمال في بلجيكا، حيث بدا ضعف المحرك واضحاً للغاية، إضافة إلى عدم قدرتها على تشغيل الإطارات ضمن نافذة العمل المناسبة.

وفشل كل من شارل لوكلير وسيباستيان فيتيل في التأهل إلى القسم الثالث من التصفيات، وفشلا كلاهما كذلك في تسجيل النقاط.

وبينما تسعى فيراري وراء أجوبة سريعة حيال سبب التراجع الهائل في الأداء على حلبة سبا، يعي بينوتو أن الحصان الجامح بحاجة إلى المزيد من الوقت للتعافي والعودة إلى الأداء المعهود مجدداً.

فقال: "كم سنستغرق من الوقت؟ أعتقد أنه لو نظرنا إلى جميع حقبات الانتصارات، لوجدنا أن الوقت المطلوب دائماً ما يكون عدة سنوات. ليس هناك حل سحري في الفورمولا واحد. الصبر والثبات ضروريان للغاية".

وتلاشت آمال فيراري في إيجاد حلول سريعة هذا الموسم بسبب قانون تجميد تطوير المحركات، وذلك كإجراء متفق عليه لخفض النفقات نتيجة العواقب الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.

وبالنظر إلى هذه التعقيدات الإضافية، يرى بينوتو أن أولوية فيراري تكمن في ضمان التحضير الجيد بأقصى ما يمكن للحقبة الجديدة القادمة بدءاً من موسم 2022.

فقال: "هناك تجميد لتطوير المحرك لهذا الموسم، وليس بوسعنا القيام بأي شيء حيال ذلك. نحن نعمل على تطويرٍ للموسم التالي، ونحقق تقدماً جيداً في الوقت الراهن".

وتابع: "هناك بعض القيود في العمل على السيارة، إذاً ما هي خطتنا؟ الخطة الأساسية تكمن في التركيز على المواسم المقبلة، ليس فقط 2021 بل 2022 بكل تأكيد كذلك".

وأردف: "بهدف تقديم أداء جيد الموسم المقبل، لا بد لنا من فهم نقاط الضعف اليوم وضمان حلّها".

وضمن معرض كلامه على مجريات سباق بلجيكا، أشار بينوتو إلى أنّ أسباب معاناة فيراري تعود لعدة نقاط ضعف في السيارة، ظهرت جلية للغاية مع تراجع أداء المحرك.

فقال: "ما حصل في الحقيقة، أننا خسرنا الكثير من الطاقة، تماماً مثل جميع المصنّعين، لكننا خسرنا أكثر من غيرنا".

واختتم: "كان المحرك يغطي على نواقص السيارة العام الماضي، لكن ذلك لم يعد ممكناً هذا الموسم. وباتت نقاط ضعف السيارة مكشوفة. ولا بدّ من تحسين ذلك".