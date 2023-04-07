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فيراري تطالب بحق المراجعة حيال عقوبة ساينز في سباق أستراليا

طالبت فيراري بحق المراجعة على ضوء عقوبة كارلوس ساينز في سباق جائزة أستراليا الكبرى للفورمولا واحد.

فيراري تطالب بحق المراجعة حيال عقوبة ساينز في سباق أستراليا

تلقى الإسباني عقوبة زمنية من 5 ثوانٍ دفعته خارج مراكز النقاط بعد أن كان رابعاً، في السباق الذي انتهى خلف سيارة الأمان وشهد رفع العلم الأحمر 3 مرات.

وتلقى ساينز هذه العقوبة بسبب احتكاكه بسيارة فرناندو ألونسو، وبالرغم من أن نتيجة سباق سائق أستون مارتن لم تتأثر بتلك الحادثة، حيث تمت إعادة الانطلاق مجدداً بالمراكز التي سبقت الحادثة، لكن سائق فيراري تلقى العقوبة الزمنية.

وأدى ذلك لحرمانه من النقاط، حيث وصفها بأنها أكثر عقوبة غير عادلة رآها في حياته، حتى أن ألونسو صرّح بأنها كانت قاسية أكثر من اللازم.

وصرّح فاسور بأنه لا يريد الكلام في التفاصيل حالياً، فقال: "نحن نناقش المسألة مع ’فيا’، وأرسلنا لهم التقرير، لا أريد مناقشة أي من تفاصيل هذه النقاشات".

وأكمل: "الأمر الوحيد الوحيد الذي أريد الإشارة إليه هو حادثة غاسلي/أوكون وكذلك سارجانت/دي فريز، إذ لم تكن ردة فعل الحكام واحدة. لكنني سأتفادى الإدلاء بأي تعليق".

وتتألف عملية المراجعة من مرحلتين: الأولى يتوجب على الحكام تقرير إن كان هناك ما يكفي لبناء قضية أي إن كان هناك "دليل جديد هام وذو علاقة" بالمسألة، وفي حال تم ذلك يتم أخذ القرار بناء على الدليل الجديد ومن ثم يتم تحديد جلسة استماع لاتخاذ القرار النهائي.

وقد يكون دليل فيراري الجديد نابعاً من بيانات السيارة والتي لم تكن متوافرة لدى الحكام حينها، لكن فاسور لم يُدلِ بأية تفاصيل إضافية.

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