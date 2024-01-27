اشترك
فورمولا 1
أخبار

فيراري تضيف بيرمان إلى سائقيها الاحتياطيين في الفورمولا واحد وآرثر لوكلير سائق تطوير

أعلنت فيراري أنها ستضيف أوليفر بيرمان إلى تشكيلتها من السائقين الاحتياطيين لموسم 2024 في الفورمولا واحد، لينضم إلى أنطونيو جيوفينازي وروبرت شفارتزمان، علاوة على آرثر لوكلير سائق التطوير.

Updated
أوليفر بيرمان، هاس

تمتلك فيراري مكاناً لسائق احتياطي آخر نظراً لأن جيوفينازي وشفارتزمان يشاركان في بطولة العالم لسباقات التحمل، بالتالي قد لا يتواجدان بشكل دائم في جميع السباقات.

وسيخوض بيرمان موسمه الثاني في الفورمولا 2 مع فريق بريما، وسيتواجد خلال جولات الفورمولا واحد.

وقام السائق ذو الـ 18 عاماً بعمل جيد خلال تجارب أبوظبي للناشئين وكذلك حين قاد سيارة هاس في التجارب الحرة الأولى لجولتي المكسيك وأبوظبي.

كما سيكون آرثر لوكلير سائق التطوير مع القلعة الحمراء وهو الأخ الأصغر لـ شارل لوكلير، حيث سيقود سيارة فيراري بمواصفات 2022 للمرة الأولى على حلبة برشلونة الأسبوع المقبل.

اقرأ أيضاً:
آرثر فيراري، أوليفر بيرمان، فيراري

تصوير: فيراري

آرثر فيراري، أوليفر بيرمان، فيراري

وستبدأ فيراري برنامجها لموسم 2024 الأسبوع المقبل مع اختبارات إطارات بيريللي في برشلونة ما بين 29 و31 يناير، مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز على متن سيارة العام الماضي لأول يومين.

كما سيُشرك الفريق سيارة 2022 كذلك مع آرثر لوكلير في اليوم الأول، وأخيه شارل وساينز في اليوم الثاني، ومن ثم بيرمان لوحده في اليوم الأخير.

وستطلق فيراري سيارتها لموسم 2024 يوم 13 فبراير.

المشاركات
التعليقات
المقال السابق نوريس يفصح عن محادثات مع فرق أخرى سبقت تجديد عقده مع مكلارين
المقال التالي نوريس: الفوز في السباقات هو الهدف الواقعي قبل موسم 2026 وليس اللقب
فيراري
More from
فيراري
رسمياً: تمديد عقد شارل لوكلير لعدة سنوات مع فيراري

رسمياً: تمديد عقد شارل لوكلير لعدة سنوات مع فيراري

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

رسمياً: تمديد عقد شارل لوكلير لعدة سنوات مع فيراري رسمياً: تمديد عقد شارل لوكلير لعدة سنوات مع فيراري

فاسور يتكلم عن مقدار التغيير في سيارة فيراري 2024

فاسور يتكلم عن مقدار التغيير في سيارة فيراري 2024

فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى

فاسور يتكلم عن مقدار التغيير في سيارة فيراري 2024 فاسور يتكلم عن مقدار التغيير في سيارة فيراري 2024

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل

أحدث الأخبار

نوريس: الفوز في السباقات هو الهدف الواقعي قبل موسم 2026 وليس اللقب

نوريس: الفوز في السباقات هو الهدف الواقعي قبل موسم 2026 وليس اللقب

F1 فورمولا 1

نوريس: الفوز في السباقات هو الهدف الواقعي قبل موسم 2026 وليس اللقب نوريس: الفوز في السباقات هو الهدف الواقعي قبل موسم 2026 وليس اللقب

فيراري تضيف بيرمان إلى سائقيها الاحتياطيين في الفورمولا واحد وآرثر لوكلير سائق تطوير

فيراري تضيف بيرمان إلى سائقيها الاحتياطيين في الفورمولا واحد وآرثر لوكلير سائق تطوير

F1 فورمولا 1

فيراري تضيف بيرمان إلى سائقيها الاحتياطيين في الفورمولا واحد وآرثر لوكلير سائق تطوير فيراري تضيف بيرمان إلى سائقيها الاحتياطيين في الفورمولا واحد وآرثر لوكلير سائق تطوير

نوريس يفصح عن محادثات مع فرق أخرى سبقت تجديد عقده مع مكلارين

نوريس يفصح عن محادثات مع فرق أخرى سبقت تجديد عقده مع مكلارين

F1 فورمولا 1

نوريس يفصح عن محادثات مع فرق أخرى سبقت تجديد عقده مع مكلارين نوريس يفصح عن محادثات مع فرق أخرى سبقت تجديد عقده مع مكلارين

تجديد بقاء نوريس مع مكلارين بعقد جديد

تجديد بقاء نوريس مع مكلارين بعقد جديد

F1 فورمولا 1

تجديد بقاء نوريس مع مكلارين بعقد جديد تجديد بقاء نوريس مع مكلارين بعقد جديد

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك