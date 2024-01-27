فيراري تضيف بيرمان إلى سائقيها الاحتياطيين في الفورمولا واحد وآرثر لوكلير سائق تطوير
أعلنت فيراري أنها ستضيف أوليفر بيرمان إلى تشكيلتها من السائقين الاحتياطيين لموسم 2024 في الفورمولا واحد، لينضم إلى أنطونيو جيوفينازي وروبرت شفارتزمان، علاوة على آرثر لوكلير سائق التطوير.
تمتلك فيراري مكاناً لسائق احتياطي آخر نظراً لأن جيوفينازي وشفارتزمان يشاركان في بطولة العالم لسباقات التحمل، بالتالي قد لا يتواجدان بشكل دائم في جميع السباقات.
وسيخوض بيرمان موسمه الثاني في الفورمولا 2 مع فريق بريما، وسيتواجد خلال جولات الفورمولا واحد.
وقام السائق ذو الـ 18 عاماً بعمل جيد خلال تجارب أبوظبي للناشئين وكذلك حين قاد سيارة هاس في التجارب الحرة الأولى لجولتي المكسيك وأبوظبي.
كما سيكون آرثر لوكلير سائق التطوير مع القلعة الحمراء وهو الأخ الأصغر لـ شارل لوكلير، حيث سيقود سيارة فيراري بمواصفات 2022 للمرة الأولى على حلبة برشلونة الأسبوع المقبل.
تصوير: فيراري
آرثر فيراري، أوليفر بيرمان، فيراري
وستبدأ فيراري برنامجها لموسم 2024 الأسبوع المقبل مع اختبارات إطارات بيريللي في برشلونة ما بين 29 و31 يناير، مع شارل لوكلير وكارلوس ساينز على متن سيارة العام الماضي لأول يومين.
كما سيُشرك الفريق سيارة 2022 كذلك مع آرثر لوكلير في اليوم الأول، وأخيه شارل وساينز في اليوم الثاني، ومن ثم بيرمان لوحده في اليوم الأخير.
وستطلق فيراري سيارتها لموسم 2024 يوم 13 فبراير.
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