فيراري تضيف اللون الأصفر على كسوتها في إيطاليا احتفالًا بحلبة مونزا
ستحتفل فيراري بمرور 100 عام على بناء حلبة مونزا نهاية هذا الأسبوع في جائزة إيطاليا الكبرى مع كسوة معدّلة تشهد إضافة اللون الأصفر الأصلي للفريق على التصميم.
أثارت فيراري التكهنات بإضافتها اللون الأصفر على السيارة عبر نشرها صورًا لسائقيها شارل لوكلير وكارلوس ساينز وهما يرتديان قمصانًا جديدة صفراء اللون.
فيما تم الكشف عن كسوة السيارة اليوم الأربعاء، والتي شهدت إضافة اللون الأصفر على غطاء المحرك وصفائح الجناح الخلفي، إلى جانب كلمة "F Lunga" الشهيرة على الجناح الخلفي باللون الأصفر.
كما تم التعديل على الهايلو كذلك ليشهد اللونين الأسود والأصفر، بينما انتقلت بزّات التسابق والخوذات إلى اللون الأصفر لنهاية هذا الأسبوع.
ولطالما اعتبر الأصفر "اللون الثاني" لفيراري المعروفة باللون الأحمر الأيقوني، والذي كان اللون الإلزامي لسيارات السباقات الإيطالية منذ بدايات القرن العشرين.
وجاء في بيان فيراري عن هذه الخطوة: "منذ بدايات سكوديريا في 1929 ولاحقًا عندما تم تأسيس شركة السيارات قبل 75 عامًا، كان الأصفر هو اختيار إنزو فيراري. سيكون ذلك مظهرًا مميزًا للغاية ليسجّل مناسبة خاصة جدًا، مرور 100 على تشييد حلبة مونزا".
هذا وستكون تلك التغييرات لنهاية هذا الأسبوع فقط، ضمن جولة مونزا التي ستشهد استمرار سعي لوكلير وساينز نحو أول فوز لفيراري على أرضها منذ 3 سنوات.
في الوقت الذي تتوجه فيه ريد بُل إلى مونزا وهي المرشّح الأبرز للفوز بفضل سرعتها المثيرة للإعجاب على المقاطع المستقيمة على مدار معظم الموسم، والتي سمحت للفريق بالتقدم بفارق كبير في صدارة بطولتي الصانعين والسائقين.
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