فيراري تضمّ شقيق لوكلير كأحد ناشئيها في الفورمولا واحد

أحرز لوكلير فوزَين وسبعة أقطاب انطلق أولى خلال أول مواسمه مع القلعة الحمراء في 2019، لينهي بالمركز الرابع ضمن الترتيب العامّ؛ ونتج عن ذلك توقيعه لعقد طويل الأمد مع فيراري.

والآن أضافت فيراري شقيقه آرثر إلى أكاديميتها للناشئين بعد أن أحرز فوزاً واحداً وسبع منصات تتويج، وسجل اللفة الأسرع في السباق مرتين، خلال أول موسم له في بطولة الفورمولا 4 الألمانية مع فريق "أس ريسينغ".

وتأخر آرثر لوكلير حتى خاض أولى مشاركاته في عالم السباقات، إذ شارك للمرة الأولى في بطولة الفورمولا 4 الفرنسية حين أنهى رابعاً.

وسينضمّ إلى فريق بريما الذي ترقى منه شقيقه شارل إلى الفورمولا واحد بعد أن هيمن بالكامل على مجريات موسم 2017 في الفورمولا 2.

حيث قال: "أنا مسرور حقاً بإعلان مشاركتي في الفورمولا الأوروبية مع أحد أفضل الفرق للناشئين".

وأكمل: "هذه فرصة رائعة بالنسبة لي، أنا فخور للإعلان عن انضمامي إلى أكاديمية فيراري للناشئين".

وتابع: "أنا ممتنّ حقاً للدعم والثقة اللذين حظيت بهما. لا أكاد أطيق صبراً للعودة إلى مقعد السباق".

أكدت فيراري أن البرازيلي صاحب الـ 17 عاماً جيانلوكا بيتيكوف سيحافظ على مقعده في أكاديميتها، وذلك بعد أن أنهى رابعاً ومن ثم ثانياً على التوالي في موسمي بطولة الفورمولا 4 الإيطالية.

وسيشارك بيتيكوف إلى جانب لوكلير في الفورمولا الأوروبية مع بريما.