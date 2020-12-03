فيراري تضغط من أجل إشراك ساينز في "تجارب الناشئين" في أبوظبي

سيكون سائق مكلارين الحالي حرًا من الناحية التعاقدية بعد الجولة الختامية لهذا الموسم، وعليه سيكون قادرًا على خوض التجارب إذا ما حصلت فيراري على تصريح من فيا بذلك.

وقد دفع ضغط من رينو إلى موافقة "فيا" على مشاركة فرناندو ألونسو في التجارب ليقطع بعض الأميال على سيارة الفريق لموسم 2020، بينما من المتوقّع أن يشارك سيباستيان بويمي لصالح ريد بُل وروبرت كوبتسا مع ألفا روميو.

وقد تمّ حتى الآن استبعاد السائقين الذين شاركوا في موسم 2020 من يوم التجارب في أبوظبي، لكنّ ساينز أوضح بأنّ فيراري تأمُل أن يكون بمقدوره المشاركة مبكرًا مع الفريق، والحصول على تلك الأميال الثمينة قبل العطلة الشتوية.

ويُسمح للفرق بالمشاركة بسيارتين في التجارب، حيث أعلنت فيراري بالفعل أن إحدى سيارتيها سيقودها روبرت شفارتزمان، والأخرى سيقودها أنطونيو فوكو.

في هذه الأثناء، فإنّ سائقين ناشئين آخرين لفيراري لن يكونا متوافرين، حيث سيشارك ميك شوماخر مع هاس، وكالوم إيلوت مع ألفا روميو.

وتتمثّل أهمية مشاركة فوكو في منح سائق المحاكاة للفريق الفرصة لاختبار السيارة الحقيقية، حيث من الواضح بأنّ فيراري ستكون مستعدة للتضحية بفرصته من أجل أن يشارك ساينز، بينما تحافظ على التزامها بالسائقين الناشئين من خلال شفارتزمان.

"أنا مستعد للمشاركة في يوم التجارب مع فيراري" قال ساينز.

وأضاف: أعتقد بأنّ ذلك ليس سرًا، ولا سيّما الآن وأنّ فيا أبدت انفتاحًا بعض الشيء للسائقين غير الناشئين كي يشاركوا، حيث لا أرى سببًا يمنع فيا من الموافقة على فتح المشاركة كذلك لكل السائقين".

وتابع: "شخصيًا، لن أنتزع فرصة أي سائق ناشئ لخوض التجارب. أعتقد بأنّ كالوم، ميك وروبرت شفارتزمان سيخوضون جميعهم التجارب. لذلك وإذا ما خصت التجارب، فسيحافظون على فرصهم كما هي. أعتقد بأنّ فيراري أحد أكثر الفرق التي ترقّي السائقين الناشئين".

وعند سؤاله عما يحدث الآن من أجل ذلك، قال الإسباني: "لن أقول ما سنقدم على فعله، لكنني أخبركم بأنّني مستعد لخوض هذه التجارب في أبوظبي، ولا سيّما وأنّ عقدي يسمح لي بذلك".