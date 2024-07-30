فيراري "تضغط بشكلٍ جنوني" لمعالجة مشاكل الارتدادات بعد العطلة الصيفيّة

قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أنّ الحصان الجامح "يضغط بشكلٍ جنوني" من أجل السيطرة على مشكلة الارتدادات على السرعات العالية.

كانت الارتدادات على المنعطفات السريعة تأثيرًا جانبيًا غير متوقّع من الأرضيّة الجديدة التي تمّ تقديمها في جائزة إسبانيا الكبرى.

وبعد إجراء اختبارات متعاقبة في سيلفرستون، طبّقت الحظيرة الإيطاليّة حلًا مؤقّتًا من أجل التخفيف من المشكلة، لكنّها لا تزال تبحث عن حلٍ دائمٍ بعد العطلة الصيفيّة.

وفي حين أنّ المشكلة كانت أقلّ بروزًا في سبا، فإنّها ستعود للظهور في المنعطفات السريعة في زاندفورت ما لم تجد فيراري حلًا بعد فترة راحة الأسبوعين الإجباريّة.

"حلّ مشكلة الارتدادات سيُمثّل خطوة في الأداء، لذا بالتأكيد نضغط بشكلٍ جنوني من أجل جلب شيء ما وسنفعل ذلك في أقرب وقتٍ ممكن" قال فاسور بعد سباق جائزة بلجيكا الكبرى الذي عادت فيه المشكلة للظهور عند تشغيل السيارة بكميّات وقود قليلة.

وأضاف: "أعتقد بأنّه من المستحيل محاكاة الارتدادات لأنّها تظهر وتختفي من حصّة لأخرى بناء على سرعة الرياح ووجهتها وكلّ تلك الأمور. جميعنا على الحافة حقًا في هذا الأمر".

وبعد بضعة أسابيع قاسية، استقرّ أداء فيراري أخيرًا في المجر وبلجيكا. لكنّ ذلك أضرّ بدرب تطوير الحظيرة الإيطاليّة ما كان يعني أنّ شارل لوكلير المنطلق أوّلًا وكارلوس ساينز الإبن واجها معاناة ليحلّ في المركزين الرابع والسابع على التوالي على المسار قبل أن يتقدّم كلٌ منهما مركزًا على إثر شطب نتيجة جورج راسل.

لكن مع مواجهة جميع الفرق لصعوبة في جلب التحديثات البارزة وتحقيق مكاسب كبيرة منها في سيارات 2024، قال فاسور أنّ على فيراري مواصلة المجازفة بالتحديثات لأنّ كلّ عشرٍ من الثانية يُحدث فوارق كبيرة في الترتيب.

وقال: "لدينا بعض القياسات لتحديد إن كنّا سنكون أفضل أم لا، لكنّ الأداء يدفعنا في النهاية، ويُمكن أن نكسب المزيد من خلال الارتكازيّة الإضافيّة في بعض الأحيان".

وأكمل: "أعتقد بأنّنا حقّقنا خطوة ضخمة إلى الأمام، لكنّ الجميع حقّق خطوة ضخمة إلى الأمام في هذا الجانب. المشكلة هي أنّنا نُطوّر على مقربة من الحدّ الأقصى، ودائمًا ما نتعامل مع هذه الارتدادات لنبقى قريبين في النهاية. وفي حال أفرطت في ذلك، فعليك التراجع خطوة إلى الوراء".