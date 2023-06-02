فيراري "تضغط بجنون" لحل مشاكل سيارة 2023
قال فريدريك فاسور مدير فريق فيراري أن العلامة الإيطالية "تضغط بجنون" لجلب التحديثات بأسرع وقت ممكن لأن الحصان الجامح "غير مسرور" من الأداء الحالي.
تراجعت فيراري وصيفة فريق ريد بُل في الموسم الماضي، خلف أستون مارتن ومرسيدس هذا الموسم، وذلك قبل الوصول إلى جائزة إسبانيا الكبرى.
وعلى عكس الفرق الأخرى التي قررت بدء جلب التحديثات في موناكو بعد إلغاء جائزة إيميليا رومانيا، فإن فيراري جلبت تحديثاتها الكبيرة على الهيكل والتي كانت مقررة في إيمولا، إلى برشلونة.
لكن لأن الفرق لم تتأخر مثل فيراري، نجح فرناندو ألونسو على متن أستون مارتن بتحقيق المركز الثاني في موناكو، بينما حققت ألبين المركز الثالث مع إستيبان أوكون.
بالمقابل، نافست مرسيدس كذلك لتنهي بالمركزين الرابع والخامس، أما فيراري فاكتفت بالمركزين السادس والثامن.
وضمن معرض كلامه مع وسائل إعلام محددة من بينها موتورسبورت.كوم، قال فاسور أنه سيكون من الخطأ المقارنة مع الفرق الأخرى فيما يتعلق بالتحديثات وتأثيرها على سباق موناكو.
وشدد فاسور كذلك على أن المصنع "يضغط بجنون" لجلب التحديثات للسيارة لأن الفريق "غير مسرور" من النتائج.
فقال: "نحن نضغط بجنون في المصنع لجلب التحديثات بأسرع وقت ممكن، لأننا غير مسرورين".
وأكمل: "أعتقد أن النتائج مؤخراً بعيدة عن أهدافنا، ونحن نريد المزيد. سنواصل التطوير".
وأوضح فاسور أن الذهنية التي يتبعها لمقاربة العمل كمدير للفريق تتمحور حول العمل والتحسين يوماً تلو الآخر.
فقال: "الهدف لا يتعلق بمركزنا".
وأكمل: "الهدف والذهنية الأهم التي أريد تعزيزها، هي القيام بعمل أفضل غداً من اليوم".
وأردف: "من الخطأ تخيل أن نقص الأداء يتمحور فقط هو الانسيابية".
وأكمل: "الأداء يأتي من كل شيء: القدرة على تقديم التحديثات بسرعة، الاستراتيجية، الميكانيكيون، وقفات الصيانة والموثوقية".
واختتم: "كل موظف في الشركة يساهم في الأداء".
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