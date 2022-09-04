فيراري تضع اللوم على "القرار المتأخّر" حيال وقفة صيانة ساينز الفوضويّة في زاندفورت
أرجع ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري اللوم حيال وقفة صيانة كارلوس ساينز الإبن الأولى الفوضويّة إلى "تأخّر القرار" بإجراء وقفة للإسباني ضمن سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد.
كان ساينز يحتلّ المركز الثالث في المراحل الأولى من سباق هولندا أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس عندما انهار سباقه في وقفة الصيانة.
إذ من أجل مجابهة وتيرة هاميلتون القويّة على إطارات "ميديوم"، اختارت فيراري الاستجابة عبر استدعاء ساينز وتغيير إطاراته من أجل محاولة الحفاظ على مركزه.
لكنّ ذلك القرار جاء عندما كان ساينز في المنعطف الأخير وهو ما تسبّب في وقفة صيانة كارثيّة، حيث فشل طاقم الفريق في تجهيز الإطار الخلفي الأيسر في الوقت المناسب.
وتسبّبت الوقفة المطوّلة في تراجع ساينز خارج العشرة الأوائل عندما عاد أخير.
وعندما سُئل عن ذلك، وصف بينوتو ما حدث بـ "الفوضى"، حيث قال: "بالنسبة للتوقّف الأوّل فقد علمنا أنّ لويس كان يُجهّز نفسه للتوقّف ما كان ليدفعه أمامنا".
وأضاف: "حاولنا الاستجابة عبر البقاء أمامه ببساطة وتلك هي أفضل طريقة للحفاظ على المركز، لأنّنا علمنا أنّ لويس كان سريعًا جدًا في الفترة الأولى من السباق".
وأكمل: "عندما شاهدنا طاقم مرسيدس في خطّ الحظائر فقد استدعينا سائقنا وكان حينها في المنعطف الأخير وكان الوقت متأخّرًا جدًا للميكانيكيين ليكونوا جاهزين. لذا كان قرارًا متأخّرًا جدًا من جانبنا".
وتلقى ساينز لاحقًا عقوبة 5 ثوانٍ حيال تسريحه بشكلٍ غير آمن من وقفته الأخيرة في فترة سيارة الأمان، حيث يرى بينوتو بأنّ ذلك القرار كان "قاسيًا جدًا" كون ساينز تسبّب في تعطيل فرناندو ألونسو قليلًا فقط نتيجة موقع ميكانيكيي مكلارين الذين كانوا بصدد إجراء وقفة لاندو نوريس.
هورنر متفاجئ من عدم استخدام راسل كحامٍ لظهر هاميلتون
مرسيدس: لولا سيارة الأمان الافتراضية كان هاميلتون وفيرستابن ليخوضا "ستّ لفات في منافسة على الفوز" في هولندا
أحدث الأخبار
تحليل السباق: كيف تفوّقت مرسيدس على فيراري لتُنافس فيرشتابن على الفوز في زاندفورت
فصلت 0.021 ثانية فقطك بين ماكس فيرشتابن وشارل لوكلير في تصفيات زاندفورت يوم السبت. لكن بالوصول إلى السباق فإنّ سائق فيراري كان مُجرّد مُلاحق، في حين سمحت مجازفة مرسيدس على صعيد الاستراتيجيّة بجعل لويس هاميلتون أقرب من كان ليحرم فيرشتابن من تحقيق فوزه الرابع على التوالي.
فيرشتابن: من المفاجئ للغاية أنّ مرسيدس كانت قادرة على إنجاح استراتيجيّة التوقّف الوحيد
كان ماكس فيرشتابن متفاجئًا من وتيرة مرسيدس التي كانت لتسمح لها بإنجاح استراتيجيّة التوقّف الوحيد والمنافسة على الفوز في جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد.
بينوتو يردّ على روزبرغ بعد انتقاده لوقفات صيانة فيراري
ردّ ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري للفورمولا واحد على تعليقات بطل العالم السابق نيكو روزبرغ بأنّ فرق الفورمولا 2 والفورمولا 3 تُجري وقفات صيانة أفضل من الحظيرة الإيطاليّة.
مرسيدس: لولا سيارة الأمان الافتراضية كان هاميلتون وفيرستابن ليخوضا "ستّ لفات في منافسة على الفوز" في هولندا
ترى مرسيدس أنّ سائقها لويس هاميلتون كان يمتلك فرصة منافسة ماكس فيرستابن على الفوز في سباق جائزة هولندا الكبرى للفورمولا واحد طوال ستّ لفات، لولا تطبيق نظام سيارة الأمان الافتراضية.