فيراري تضع اللوم على "القرار المتأخّر" حيال وقفة صيانة ساينز الفوضويّة في زاندفورت

كان ساينز يحتلّ المركز الثالث في المراحل الأولى من سباق هولندا أمام لويس هاميلتون سائق مرسيدس عندما انهار سباقه في وقفة الصيانة.

إذ من أجل مجابهة وتيرة هاميلتون القويّة على إطارات "ميديوم"، اختارت فيراري الاستجابة عبر استدعاء ساينز وتغيير إطاراته من أجل محاولة الحفاظ على مركزه.

لكنّ ذلك القرار جاء عندما كان ساينز في المنعطف الأخير وهو ما تسبّب في وقفة صيانة كارثيّة، حيث فشل طاقم الفريق في تجهيز الإطار الخلفي الأيسر في الوقت المناسب.

وتسبّبت الوقفة المطوّلة في تراجع ساينز خارج العشرة الأوائل عندما عاد أخير.

وعندما سُئل عن ذلك، وصف بينوتو ما حدث بـ "الفوضى"، حيث قال: "بالنسبة للتوقّف الأوّل فقد علمنا أنّ لويس كان يُجهّز نفسه للتوقّف ما كان ليدفعه أمامنا".

وأضاف: "حاولنا الاستجابة عبر البقاء أمامه ببساطة وتلك هي أفضل طريقة للحفاظ على المركز، لأنّنا علمنا أنّ لويس كان سريعًا جدًا في الفترة الأولى من السباق".

وأكمل: "عندما شاهدنا طاقم مرسيدس في خطّ الحظائر فقد استدعينا سائقنا وكان حينها في المنعطف الأخير وكان الوقت متأخّرًا جدًا للميكانيكيين ليكونوا جاهزين. لذا كان قرارًا متأخّرًا جدًا من جانبنا".

وتلقى ساينز لاحقًا عقوبة 5 ثوانٍ حيال تسريحه بشكلٍ غير آمن من وقفته الأخيرة في فترة سيارة الأمان، حيث يرى بينوتو بأنّ ذلك القرار كان "قاسيًا جدًا" كون ساينز تسبّب في تعطيل فرناندو ألونسو قليلًا فقط نتيجة موقع ميكانيكيي مكلارين الذين كانوا بصدد إجراء وقفة لاندو نوريس.