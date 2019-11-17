فيراري تصرّ على عدم تغييرها "لأيّ شيء" في محرّكها

زادت التوجيهات التقنيّة الأخيرة المتعلّقة بقوانين تدفّق الوقود وحرق السوائل كوقود من إشعال نار الشائعات المتعلّقة بفيراري.

لكن بالرغم من أنّها بدت غير متمتّعة بأفضليّة كبيرة على الخطوط المستقيمة على عكس ما كان عليه الحال في السابق، أوضح ماتيا بينوتو مدير الفريق بأنّ تقلّب الأداء ليس له أيّة علاقة بوحدة الطاقة.

وقال السويسري ضمن حوارٍ مع قناة "سكاي": "لا، لم نغيّر أيّ شيء. ما فعلناه هو قراءة التوجيهات التقنيّة بشكلٍ دقيق كونك تحتاج للإيفاء بكلّ ما ينصّ عليه أيّ توجيه تقني جديد. من المهمّ فهم ذلك".

وأكمل: "لكنّنا لم نغيّر أيّ شيء في عمليّاتنا وطريقة استخدامنا للمحرّكات، وأعني ذلك منذ بداية الموسم".

كما أشار بينوتو مجدّدًا إلى أنّ تغيّر أداء فيراري جاء نتيجة اتّباع مقاربة عالية الارتكازيّة للسيارة على الحلبات الأخيرة، وهو ما أضرّ بسرعتها على الخطوط المستقيمة من أجل الحصول على وتيرة أفضل في المنعطفات.

وقال حيال ذلك: "لا نزال نملك أفضليّة على الخطوط المستقيمة. أعتقد بأنّنا نعلم منذ بداية الموسم أنّنا نفتقر للارتكازيّة وربّما كانت سيارتنا أسرع أكثر على الخطوط المستقيمة".

وأضاف: "هكذا كان الحال منذ فجر الفورمولا واحد، إن قلّصت الارتكازيّة فستحصل على سرعة أعلى على الخطوط المستقيمة، لكنّك تقلّص سرعتك في المنعطفات أيضاً. وسيارتنا لم تكن جيّدة مثل الأخريات في المنعطفات".

وأكمل: "لهذا السبب كنّا نفتقر للسرعة في المنعطفات على الحلبة التي تحتاج فيها لأقصى مستويات الارتكازيّة مثل المجر والسباق الماضي في أوستن، أو حتّى المكسيك. لكن لدينا أفضليّة على الخطوط المستقيمة لأنّنا كنّا نعتمد إعدادات منخفضة الارتكازيّة".

وواصل شرحه بالقول: "أعتقد بأنّنا اعتمدنا مستوى ارتكازيّة أعلى بقليل من الآخرين في أوستن بالمقارنة مع ما يكون عليه الفارق الطبيعي. لذا كانت أفضليّتنا أقلّ على الخطوط المستقيمة، لكن بقيت هنالك أفضليّة، لكنّنا كسبنا أكثر في المنعطفات".

وفي حين أنّ التكهّنات حول فيراري ازدادت أكثر نتيجة التوجيه التقنيّ الذي أصدرته "فيا"، إلّا أنّ الهيئة الحاكمة أوضحت أنّها لم تُصدر الوثائق الأخيرة بسبب اشتباهها في وجود أيّة ممارسات غشّ.

عوضًا عن ذلك كانت تلك مجرّد إجراءات طبيعيّة للتعامل مع بعض المسائل. وأشارت إلى أنّه لو كانت هناك أيّة شكوك تجاه أيّ فريق لتمّ نقل ذلك إلى المراقبين.

وقال نيكولاس تومبازيس المسؤول عن الشؤون التقنيّة لسيارات المقعد الأحادي في "فيا": "نحن سعداء بامتثال المتنافسين. نتفقّدهم طوال الوقت. لكنّ الحقيقة أنّه لا يجب علينا أن نكون سعداء بالكامل مطلقًا، ما يعني أنّنا نحتاج لمواصلة التفقّد".

وأكمل: "لا يُمكننا أن نقول دائمًا أنّ كلّ شيء على ما يرام، لولا ذلك فإنّ علينا التوقّف عن العمل. نحتاج لتفقّد جميع السيارات على الدوام، وبطريقة مدقّقة قدر الإمكان".

وواصل شرحه بالقول: "عندما تكون لدينا أيّة شكوك فإنّنا نطرح الأسئلة على الفرق، وفي حال كانت هناك أيّة أدلّة على وجود غشّ فسيتمّ نقل ذلك إلى المراقبين وهم سيقومون بشطب النتيجة أو أيًا كان قرارهم المناسب".

واختتم قائلًا: "لذا أعتقد بأنّه من السهل على وسائل الإعلام القفز إلى الاستنتاجات، كون هناك الكثير من الشائعات. لكنّني أعتقد بأنّنا نحتاج للإبقاء على الأمور في نصابها. نحتاج للعمل كـ فيا على مراقبة الرياضة بشكلٍ مناسب والقيام بما نحتاجه".