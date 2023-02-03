فيراري تشغّل محرك سيارتها 2023 للمرة الأولى

أعلنت فيراري أنها ستكشف عن سيارتها يوم 14 فبراير/شباط المقبل. وسيتم بثّ الحدث بشكل مباشر عبر قناة فيراري في منصتي يوتيوب وتيك توك.

وقد هدر محركُ سيارة الحصان الجامح بالفعل للمرة الأولى اليوم، بحضور مدير الفريق الجديد فريدريك فاسور وبعض من أعضاء الفريق من بينهم نائب رئيس فيراري، بييرو فيراري والمدير التنفيذي بينيديتو فينيا.

يشار إلى أن فيراري أنهت الموسم الماضي بمركز الوصافة خلف ريد بُل التي هيمنت تقريباً على مجريات الموسم بعد العطلة الصيفية.

حيث تسعى العلامة الإيطالية إلى بدء الموسم بقوة ومواصلة المنافسة على اللقب حتى النهاية.