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فيراري تُشغّل سيارتها الجديدة "اف1-75" للمرّة الأولى

شغّل الحصان الجامح فيراري سيارته الجديدة "اف1-75" التي سيخوض بها غمار موسم 2022 من بطولة العالم للفورمولا واحد للمرّة الأولى مساء اليوم الخميس في معقله مارانيللو.

جاء الدور على فيراري لتشغيل المقاتلة الجديدة لموسم 2022. فبعد يومين من الكشف عن اسمها "اف1-75"، عمّ صدى صوت محرّكها مصنع الفريق في إيطاليا.

وجاء الحديث بحضور ماتيا بينوتو مدير الفريق وعددٍ من الموظّفين البارزين في الفريق تماشيًا مع القيود التي يفرضها وباء كورونا، بينما تابع بقيّة الموظّفين الحدث خلف شاشاتهم في المصنع.

ونشر الفريق مقطعًا صوتيًا امتدّ لحوالي 30 ثانية لتشغيل وحدة الطاقة الجديدة التي تحمل الرمز 066/7 بعد تركيبها في السيارة.

وقال بينوتو حيال ذلك: "هذه لحظة مميّزة للغاية، أكثر من اللحظات المماثلة في الأعوام السابقة".

وأضاف: "سيارة اف1-75 جديدة بالكامل وهي تُمثّل ذروة درب تطوير بدأناه معًا منذ عدّة أعوام، بالعمل كفريق متّحدٍ وعازم".

وستُقدّم فيراري سيارتها الجديدة في غضون أسبوعين يوم الخميس 17 فبراير على الساعة 13 بتوقيت غرينيتش.

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