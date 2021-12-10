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فيراري تشعر "براحة نفسية" بعد حسم المركز الثالث ضمن ترتيب المصنّعين

قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أن تحقيق المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين لموسم 2021 في الفورمولا واحد، سيؤمن "راحة نفسية" للعلامة الإيطالية خلال الفترة الشتوية مع التوجه إلى الموسم المقبل.

فيراري تشعر "براحة نفسية" بعد حسم المركز الثالث ضمن ترتيب المصنّعين

بعد منافسة شرسة في مواجهة مكلارين، نجحت السكوديريا تقريباً بحسم المركز الثالث بعد سباق جائزة المملكة العربية السعودية في جدة، حيث باتت تمتلك أفضلية 38.5 نقطة، ما يعني أنها لن تفقد ذلك المركز إلا بأعجوبة نادرة.

وتراجعت فيراري إلى المركز السادس في 2020، بعد أن خسرت الكثير من الأداء على المقاطع المستقيمة، لكنها تحسنت بشكل ملحوظ وحققت قطب الانطلاق الأول مع شارل لوكلير في موناكو وباكو، إضافة إلى الوصول لمنصة التتويج عدة مرات.

حيث قال بينوتو: "أعتقد أنها بالتأكيد نتيجة رائعة بعد كل تلك الجهود الكبيرة. بعد مونزا أو روسيا، اعتقدنا أنه سيكون من الصعب لنا تحقيق ذلك، لكن الفريق واصل العمل بجدّ، وحافظنا على التركيز الفعليّ طوال تلك السباقات لتسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط".

وتابع: "أعتقد أن هدفنا لهذا الموسم كان في تحسين أنفسنا، وإكمال السباقات بهدف تسجيل أكبر عدد ممكن من النقاط".

واسترسل: "لذا من الرائع تحقيق المركز الثالث لأنه بالفعل أفضل ما بوسعنا القيام به هذا الموسم، لكننا نعلم أنه ليس الهدف الحقيقي لفيراري، نعلم أن الفارق خلف فريقي الصدارة ما زال كبيراً، لكنني أعتقد أننا مسرورون بالتقدم الذي حققناه هذا الموسم".

واستكمل: "هذا ما سيمنحنا بعض الراحة النفسية خلال الفترة الشتوية لمحاولة العمل بالشكل الأمثل على سيارة الموسم المقبل".

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بالمقابل، كان بينوتو محبطاً من نتيجة سباق جدة، الذي حقق فيه شارل لوكلير وكارلوس ساينز المركزين السابع والثامن على التوالي، بالرغم من أن المونغاسكي انطلق رابعاً.

فقال: "نحن لسنا مسرورين من نتيجة جدة، محبطون كذلك لأننا نعلم أنه كان بوسعنا القيام بعمل أفضل".

وأردف: "وتيرتنا في السباق والتصفيات كانت أفضل من المركز السابع أو الثامن، لم يحالفنا الحظ، وأعتقد أننا كنا قادرين على تحقيق المركز الثالث".

وأكمل: "إنها حلبة جديدة، وأعتقد أننا أظهرنا أننا قادرون على الاستعداد جيداً والتلاؤم بسرعة".

واختتم: "لذا أنا مسرور حقاً بالوتيرة، لكنني محبط من النتيجة".

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