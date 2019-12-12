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فيراري  تشعر "بالإطراء الكبير" لاهتمام هاميلتون وغيره من السائقين بالانضمام إليها

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فيراري  تشعر "بالإطراء الكبير" لاهتمام هاميلتون وغيره من السائقين بالانضمام إليها
12-12-2019

أكد لويس كاميلليري المدير التنفيذي لدى فيراري أن اللقاء الذي جمع بين لويس هاميلتون سائق مرسيدس وجون إيلكان رئيس فيراري، قد أُخرِج من سياقه، لكنه أشار إلى بطل العالم ستّ مرات في الفورمولا واحد أبدى بعض الاهتمام بإمكانية الانتقال إلى الحصان الجامح.

على هامش جائزة أبوظبي الكبرى الختامية لموسم 2019 المنصرم في الفورمولا واحد، ظهرت تقارير تفيد بأن هاميلتون قد التقى مرتين مع إيلكان رئيس فيراري، ما أشعل سلسلة من التكهنات حيال إمكانية انتقال البريطاني إلى القلعة الحمراء عندما ينتهي عقده مع مرسيدس فريقه الحالي نهاية الموسم المقبل.

بينما أكدت مرسيدس وكذلك هاميلتون عدة مرات على قوّة العلاقة التي تجمعهما والاحتمال الكبير لاستمرارها، حيث صرّح توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن هناك نسبة 25 بالمئة لانتقال نجم الفريق إلى فيراري.

وضمن معرض كلامه مع مجموعة مختارة من وسائل الإعلام من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم" في مارانيللو خلال هذا الأسبوع، أوضح كاميلليري أن اجتماع هاميلتون وإيلكان لم يكن ذا صفة رسمية.

فقال: "لقد كان ضمن سياق مناسبة اجتماعية، وقد أٌخرِج من سياقه نوعاً ما".

وأكمل: "يجمعهما (هاميلتون وإيلكان) بعض الأصدقاء المشتركين".

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وتعليقاً على التكهنات التي ربطت هاميلتون بمقعد مع فيراري، كشف كاميلليري أن البريطاني كان من بين السائقين الذين أبدوا رغبتهم بالقيادة لصالح فيرراري.

فقال: "الحقيقة أنه لدينا عقد طويل الأمد مع أحد سائقَينا، بينما ينتهي عقد الآخر نهاية موسم 2020".

وتابع: "من الواضح أننا نشعر بالإطراء الكبير حيال رغبة لويس بالتحديد، وغيره من السائقين، الانضمام لنا".

واستكمل: "لكن، من المبكر للغاية الآن تقرير أي شيء يتعلق بالمستقبل".

سيدافع سيباستيان فيتيل وشارل لوكلير عن ألوان فيراري خلال موسم 2020، لكن ومع امتلاك لوكلير لعقد أطول من زميله مع فيراري، فإن فيتيل سينتهي عقده نهاية الموسم المقبل.

ويبدو أن ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري وكاميلليري يمتلكان الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بتشكيلة فيراري، حيث أكد الأخير أنه لم يتكلم مع هاميلتون شخصياً.

كما نفى أية تكهنات حيال إمكانية سماح فيراري لهاميلتون بممارسة نشاطاته التي يقوم بها خارج الفورمولا واحد، كما تفعل مرسيدس.

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فقال: "بصراحة، لا أود الخوض في تلك النقطة".

وأكمل: "الكلام عن ذلك مبكر للغاية، وسننظر في جميع خياراتنا في الوقت المناسب، لتقرير الطريقة الأفضل التي تناسبنا كفريق".

وكان فيتيل بطل العالم أربع مرات قد ارتكب عدة أخطاء كبيرة على مدار الموسم، بينما تفوق عليه زميله الوافد الجديد في مجموع النقاط والترتيب ضمن بطولة السائقين.

لكن، صرّح بينوتو أن الفريق "محظوظ" بالحصول على تشكيلة مثل هذه (فيتيل ولوكلير)، ملمحاً إلى أن تغييرها مستبعد في حال قرر فيتيل مواصلة المشاركة في الفورمولا واحد لما بعد موسم 2020.

حيث قال: "علينا الجلوس مع سيباستيان لفهم خططه ونواياه المستقبلية".

وأكمل: "أعتقد أننا بحاجة للتفكير في استراتيجيتنا التطويرية للموسم المقبل. وعلينا النظر جيداً في الأداء وملاءمته للسيارة وتطلعاته المستقبلية".

وتابع: "لا يتعلق الأمر بأخطائه أو عدمها".

واختتم: "المسألة حقاً تتعلق بالمكان الذي يرى نفسه فيه مستقبلاً، وكيف نرى نحن تشكيلتنا من السائقين".

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