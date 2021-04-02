فيراري تشعر بأنّ منصّات التتويج لا تزال بعيدة المنال

بعد موسمٍ كارثي العام الماضي شهد تراجع فيراري إلى المركز السادس في بطولة الصانعين، تأهّل شارل لوكلير رابعًا وحلّ سادسًا في السباق الافتتاحيّ لموسم 2021.

من جانبه تأهّل زميله الجديد كارلوس ساينز الإبن ضمن العشرة الأوائل وحلّ ثامنًا في السباق ليمنح فيراري نقاطها المزدوجة الأولى منذ سباق جائزة تركيا الكبرى العام الماضي.

لكنّ هذه البداية المشجّعة لا تعني أنّ فيراري تتواجد في موقعٍ يُخوّلها المنافسة على منصّات التتويج وفق بينوتو.

وقال الإيطالي عندما سُئل عن فرص فيراري في تحقيق منصّات التتويج: "لا يزال الفارق كبيرًا للغاية بالمقارنة مع منافسينا، كان فارقًا كبيرًا في السباق، لذا لا يزال هناك طريقٌ طويل لكنّ ذلك سيعتمد على كلّ حلبة لوحدها".

وأضاف: "نعلم أنّنا لن نعمل كثيرًا على تطوير هذه السيارة لأنّنا سنركّز على سيارة 2022 على صعيد تطوير التصميم. أنا متأكّدٌ من أنّ الأمر ذاته ينطبق على منافسينا الآخرين".

وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّنا لو نظرنا إلى سباقنا اليوم وردود الفعل التي تلقيناها من سائقَينا، فقد بدأا بتعلّم السيارة ومعرفة حدودها، وقد نتمكّن من معالجة تلك الحدود أو تحسينها، لذا أعتقد بأنّ السباقات الثلاثة أو الأربعة المقبلة ستُشير إلى الأداء الحقيقيّ وإمكانيّات سيارتنا بالمقارنة مع منافسينا".

وكان محرّك فيراري الضعيف العامل الأساسيّ وراء معاناة فيراري العام الماضي، لكنّ الفريق علم منذ التجارب الشتويّة أنّه حقّق تقدّمًا كبيرًا على صعيد افتقاره للسرعة على الخطوط المستقيمة.

واعترف بينوتو أنّ تأكيد تحسّن المحرّك خلال السباق الأوّل مثّل مصدر ارتياح، حيث يعتقد بأنّ ذلك يمنح الفريق قاعدة متينة للمساعدة على العمل بهدوء نحو التعافي.

وقال في هذا الصدد: "أشعر بالارتياح بالتأكيد لأنّه بوسعنا العمل في موقعٍ أفضل، ذلك صحيٌ بالنسبة للفريق. من المهم أن يعمل الفريق في ظروف صحيّة ويبقى هادئًا وإيجابيًا".

وأردف: "لذا بالوصول إلى هنا ورؤية تحسّن السيارة، واتّحاد الفريق فإنّ ذلك يعني قدرتنا على العمل بشكلٍ أفضل. المحرّك، والهيكل، والإطارات، والمعدّات وتطابق البيانات مثّلت جميعها عوامل مهمّة بالنسبة إلينا".

وأكمل: "كم قدر المكاسب من تحسين وحدة الطاقة؟ أعتقد بأنّه يصعب تحديد ذلك لأنّها مسألة مرتبطة بمنافسينا كذلك. ليست لديك قيمة معيّنة ولا أعلم مدى تقدّم الآخرين، لكن يُمكننا فقط تقييم الحزمة بأكملها".

وقال بينوتو أنّه كان من الجيّد بالنسبة للفريق رؤية أداء السيارة وفق ما توقّعته فيراري في بيانات المحاكاة في المصنع.

وقال: "بالمقارنة مع التوقّعات وبياناتنا على صعيد المحاكاة، فأعتقد بأنّ التطابق جيّد، كان ذلك مهمًا بالنسبة إلينا".

ثمّ تابع: "عملنا على تطوير ذلك العام الماضي وتحسينه بالمقارنة مع الوضع الذي كنّا فيه. لذا فإنّ أداء السيارة في المستوى الذي توقّعناه. أعتقد بأنّ لدينا بعض الأفكار منذ بداية التجارب الشتويّة على صعيد أدائها".

واختتم بالقول: "علمنا أنّ لدينا سيارة أفضل بالمقارنة مع العام الماضي من دون شك، أعني بالمقارنة مع منافسينا".