فيراري تشرح قرار استراتيجية لوكلير في جائزة موناكو الكبرى

كان أصيل موناكو يسير افتراضيًا في المركز الثاني عند احتساب عقوبة الخمس ثوانٍ التي فُرضت على زميله في الفريق لويس هاميلتون. لكن فيراري اختارت إدخال السائقين معًا إلى منطقة الصيانة خلال فترة سيارة الأمان، منفذةً توقفًا مزدوجًا.

وانسحب لوكلير لاحقًا من السباق إثر حادث في اللفة 65، وهو الحادث الذي أكد أنّ سببه يعود إلى مشاكل في المكابح.

وعندما سُئل عن منطق تنفيذ ذلك التوقف الإضافي، أوضح دامبروزيو أنّ القرار لم يكن في مصلحة لوكلير، لكنه شدد على أنّه كان ضروريًا للفريق.

وقال دامبروزيو لشبكة سكاي سبورتس ألمانيا: "كانت هناك بعض النقاشات حول ذلك خلال السباق".

وأضاف: "أعني أن الخطر يكمن في أنّك إذا انتظرت أثناء وجود سيارة الأمان، فقد تجد نفسك أيضًا مع سيارة الأمان أمامك مباشرة، وعندها تكون قد خسرت كل شيء بالكامل".

وأردف: "لذلك ربما لم يكن ذلك التوقف الأخير مثاليًا بنسبة 100% بالنسبة له شخصيًا. لكن بالنظر إلى الأمر بعد انتهاء السباق، وقد ناقشنا ذلك لاحقًا، فهذا ما يتعين عليك القيام به كفريق".

وأكمل: "هذه هي القرارات الصعبة، ومن الواضح أنّ مصدر إحباطه كان ذلك الأمر. في تلك اللحظة، ومع عقوبة الخمس ثوانٍ الخاصة بلويس، فقد كان في المركز الثاني افتراضيًا. لكن دخول سيارة الأمان ألغى تلك الأفضلية، وكان علينا تنفيذ توقف مزدوج لهما".

ثمّ تابع: "للأسف هذه أمور لا تملك الكثير من السيطرة عليها".

وعند حديثه عن شكاوى لوكلير المتعلقة بالمكابح، قال: "لقد كان يعاني بوضوح من الإحساس أثناء مناطق الكبح. وقد عبّر عن ذلك بشكل صريح".

وأضاف: "أعتقد أنّ الأمر أصبح معروفًا الآن، لذا بات الناس يعلمون أنّ السائقين يستخدمون حلولًا مختلفة في هذا الجانب".

وأكمل: "لذلك نحتاج إلى العودة إلى المصنع ودراسة الأمر بالتفصيل ومعرفة الطريقة التي نريد المضي قدمًا بها. بالنسبة لنا كفريق، من الواضح أنّ الأمر الأهم هو دعم السائقين للحصول على الإحساس المناسب مع السيارة".

واختتم بالقول: "وهذا ما سنعمل عليه خلال الأيام القليلة المقبلة".