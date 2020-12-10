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فيراري تشرح سبب وقفات الصيانة البطيئة في موسم 2020 للفورمولا واحد

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فيراري تشرح سبب وقفات الصيانة البطيئة في موسم 2020 للفورمولا واحد
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كشفت فيراري عن السبب وراء وقفات الصيانة البطيئة التي عانت منها خلال موسم 2020 الجاري للفورمولا واحد، إذ أنها تتأخر وبفارق كبير عن منافسيها في هذا المجال.

واجهت فيراري عدة مشاكل هذا الموسم مع وقفات الصيانة، لعل أحدثها تلك التي تعرض لها سيباستيان فيتيل في جائزة الصخير الكبرى، حيث خسر وقتاً ثميناً بسبب التوقف البطيء.

وكشف فيتيل بعد السباق أن "معدات وقفة الصيانة" ربما بحاجة إلى تغيير كامل، بعد توقفين أجراهما بطول 4.5 ثانية و6.5 ثانية.

وكشف الفريق على هامش جائزة الصخير الكبرى أن أكثر من 20 بالمئة من وقفات الصيانة كانت أطول من 3.5 ثانية.

وبالمقارنة، فإن وقفات صيانة ريد بُل كانت أقل من ثانيتين خلال أربعة من أصل السباقات السبعة الأخيرة.

وتعي فيراري تلك المشكلة، حيث اعترفت بأن الزمن الوسطي لوقفات الصيانة الخاصة بها، بعيدة كل البعد عن المطلوب. 

حيث قال دييغو لوفيرنو مهندس قسم المركبات لدى فيراري: "صحيحٌ أن عدد توقفاتنا التي تتجاوز 3.5 ثانية كبير جداً بالمقارنة مع معايير فيراري، لكن وفي القسم الأعظم منها كانت تلك وقفات صيانة في ظروف غير مثالية، والسبب الأكبر يعود إلى مشكلة معينة في برغي الإطار".

وأكمل: "الرباط ليس قوياً بما يكفي وبالتالي علينا تجريد برغي الإطار عدة مرات. إنها مشكلة موثوقية ونحن نعمل على حلها للموسم المقبل".

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وتابع: "عندما يشعر أفراد الطاقم - حتى من دون وعي - بأنهم يستعملون مكوّنات قد تكون غير موثوقة تماماً، مع هامش خطأ لوضع مسدّس الإطار الأصغر حجماً، فإن ذلك يؤثر سلباً على كامل العملية".

وأردف: "يمكن لذلك أن يظهر بوضوح من خلال الوقت الوسطي لوقفة الصيانة الجيدة لدينا البالغ 2.73 ثانية، ما يعني أن هناك مزيداً من المساحة للتحسن".

من جهة أخرى، أوضح لوفيرنو كذلك أن طاقم عمل وقفة الصيانة لدى الفريق "جديد نوعاً ما" وذلك ضمن عمليات تحسين وإعادة هيكلة الفريق ككل.

فقال: "ليست هناك رياضة أخرى تتطلب تناسقاً تاماً بين أكثر من عشرين شخص. لهذا السبب فإن أفضل الفرق لديها طواقم بخبرة تتجاوز عدة سنوات".

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الكاتب خلدون يونس

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