فيراري تشرح سبب معاناتها في سباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون

تراجع لوكلير وساينز من المركزين الرابع والخامس إلى التاسع والعاشر، حيث تأثرا بسبب سيارة الأمان التي أضرت بالاستراتيجية ليبقيا على إطارات هارد الأقل تأدية.

ورغم الانتقادات لاستراتيجية الفريق، لكن ساينز دافع عما وصفه باستراتيجية "50/50"، وألقى باللوم على عدم ثبات أداء السيارة خاصة مع الرياح القوية على الحلبة.

حيث قال: "كانت الرياح قوية، وكان من الصعب قيادة السيارة، من الصعب جداً الحصول على أداء ثابت في تلك الظروف… كنا نعاني كثيراً مع الجرّ".

وأكمل: "لم يكن بوسعنا الحصول على الأداء من إطارات هارد، وكل شيء كان صعباً".

وتابع: "نعلم نقاط ضعفنا. نراها في نفق الهواء ونراها في السيارة وأثناء القيادة. لذا المسألة تتعلق بمواصلة التطوير".

وأردف: "على الأقل حققنا بعض التقدم. لكن مجدداً، تأخرنا في سيلفرستون. وذلك ما يضعنا في مكان يجبرنا على تحسين السيارة".

واسترسل: "من الواضح أن معدلات التآكل، أداء الإطارات، حساسية السيارة للرياح، وعدم إمكانية توقع أدائها أمور تسبب الصعوبات. في لفة نكون أسرع بـ 3 أو 4 أعشار الثانية من الآخرين ومن ثم بسبب قليل من الرياح نخسر الكثير..".

من جهته، وصف لوكلير ضعف الأداء ضمن المنعطفات السريعة "بالصعوبة الكبيرة".

فقال: "أمامنا طريق طويل حالياً، ما زالت السيارة حساسة جداً لتغير الظروف".

وأكمل: "حين أقول تغير الظروف، أعني الرياح غالباً. حين تتغير الرياح تصبح السيارة صعبة جداً في قيادتها".

وتابع: "نعلم أن المسار هو الأسوأ بالنسبة لنا. بسبب المنعطفات السريعة وهي إحدى نقاط الضعف في السيارة".

واختتم: "نحن نعلم سبب مشاكلنا. من الواضح لنا أنه يجب مواصلة التطوير، خاصة لتحسين الأداء ضمن المنعطفات السريعة".